Modena, centro sportivo: ora in pole c’è Nonantola

di Francesco Vecchi

La prossima casa del Modena Calcio potrebbe (anzi, azzardiamo un ’dovrebbe’) veder posata la pietra angolare nell’area dell’ex maneggio di Nonantola, via Maestra di Bagazzano, sede anche del ristorante ’Green Village’, della famiglia Messori. Sono numerosi gli elementi a favore di questa ipotesi per la costruzione del futuro centro sportivo gialloblù, lo stesso che rappresenta il secondo vero step dall’ingresso in viale Monte Kosica della famiglia Rivetti.

Il primo elemento fra tutti ci dice che la nuova proprietà del club avrebbe già avviato una trattativa per acquistare i terreni. Anzi, voci spiegano che le due parti sarebbero a un passo dal rogito. Ma al di là della fase viva della trattativa, smentibile o confermabile che sia, la verità è che il Modena punta concretamente l’ex maneggio di Nonantola e si è già mosso con decisione in quella direzione, scartando altre strade (come quella che doveva portare all’hotel ’Le Ville’). Evidentemente a convincere i vertici sono quelle caratteristiche specifiche che da tempo si cercavano in città ma anche in provincia, dopo aver studiato varie strutture come quelle del SudTirol, dell’Atalanta e anche all’estero.

Vediamole, queste specificità: l’area in questione ha già una destinazione d’uso sportivo, aspetto più che determinante. L’ex maneggio si trova inoltre a pochissimi chilometri dalla città, di fatto è praticamente attaccato. Gli spazi che i terreni adiacenti offrono sono sufficienti ad ospitare la prima squadra, ma anche le formazioni giovanili. Un unico proprietario permette di trattare senza troppe complicazioni; è invece accaduto il contrario per i terreni del ’Le Ville’, dove un eccessivo frazionamento (oltre a questioni squisitamente urbanistiche) hanno portato ogni ipotesi futuribile su un vicolo cieco.

Cosa manca, dunque? Manca tutta quella fase burocraticoamministrativa che un progetto del genere inevitabilmente deve affrontare e questo è un aspetto di non secondaria importanza. Il presidente Carlo Rivetti nella sua conferenza di inizio anno ha detto chiaramente che l’intenzione del club è quella di arrivare ad una decisione definitiva entro sei mesi, in modo tale da poter avviare il prima possibile i cantieri. L’obiettivo sarebbe accendere le ruspe entro l’estate, non è una novità. Ora che di mesi dall’inizio dell’anno ne sono passati soltanto due, i tempi tornano, ma prima che l’ex maneggio diventi qualcosa di più di una ipotesi serve una valutazione attenta in merito ai tempi di realizzazione del centro sportivo. Un progetto di fattibilità non c’è ancora, le intenzioni, al contrario, eccome. Prossime, pare, ad essere messe nero su bianco. Rivetti parlando del progetto centro sportivo ha specificato di voler veder realizzata un’opera ecosostenibile e in grado di accompagnare la squadra verso un percorso di crescita. Ha parlato di una "rosa di finalisti" riguardo ai terreni valutati. A quanto pare la rosa si è ristretta di molto, o, quanto meno, c’è un favorito che oggi vede il traguardo.