Modena cerca la sesta con Firenze

C’è il Firenze tra il Giacobazzi e il sogno promozione. A Collegarola (ore 15,30) Modena nella 18esima giornata di B cerca la sesta vittoria di fila per blindare il 2° posto che può valere un ripescaggio. "È una partita nevralgica per la nostra stagione – commenta il centro Matteo Pilati – e anche se Firenze è lontano in classifica non ci dobbiamo aspettare un avversario arrendevole: vorranno riscattare la sconfitta dell’andata e dimostrare di poter competere al nostro stesso livello. Dovremo arginare la loro qualità nel gioco aperto e mettere a frutto il lavoro della mischia, che quest’anno è stata sempre un fattore dominante". Giocano in casa anche gli Highlanders Formigine che ricevono il Cus Siena.

Le altre gare della 18^ giornata: Florentia-Imola, Lions Amaranto-UR San Benedetto, Bologna Rugby-Jesi. Riposa: Viadana B.

Classifica: Viadana B 75, Giacobazzi 68, Florentia 66, Bologna 54, Firenze 50, Jesi 26, Highlanders 21, San Benedetto, Lions Amaranto 20, Cus Siena 17, Imola 7.