Modena cerca un leader, col Cagliari potrebbe toccare a Poli

Una lunga analisi domenicale, prima tra tecnico e direttore sportivo, poi una analisi video coi giocatori su un altro blackout troppo lungo per non poter essere pagato nel risultato finale. È durato praticamente 22 minuti a Terni, in un primo tempo che sarebbe potuto finire anche diversamente ma nel quale è stato il gesto tecnico di Pergreffi a dare una sorta di scossa al Modena perchè, così è, il salvataggio sulla linea del capitano canarino è stato a dir poco provvidenziale. I cambi hanno fatto il resto e non è più un caso che Giovannini riesca a dare un qualcosa in più che sia dall’inizio o a partita in corso. Un pensiero Tesser dovrà farlo, in questi giorni che portano alla sfida di venerdì sera con il Cagliari dell’ex Paulo Azzi, anche sulla condizione dei due interni di centrocampo. È inevitabile che Gargiulo avesse bisogno di tempo dopo uno stop di tre mesi, è inevitaile e pure fisiologicamente normale.

Magnino stava e sta bene, ma la carta che ora potrebbe risultare importante per colmare quel gap in tema di leadership che la stagione del Modena ha evidenziato porta il nome di Andrea Poli. Contro una squadra di A (perchè la formazione del Cagliari questo è, allenatore compreso) i canarini possono affidarsi all’esperienza di un giocatore che la A l’ha da poco abbandonata. Per altro, sarebbe pure un bel ’rivedersi’ tra Poli e Ranieri, l’attuale allenatore sardo accolse Poli da allenatore dell’Inter nel mercato invernale del 2012. Undici anni dopo, i due potrebbero così incrociare nuovamente le rispettive strade allo stadio ’Braglia’. E poi, per Poli è arrivato il momento anche di giocarsi un’opportunità se Tesser lo riterrà opportuno. Dopo esser stato, per regolamente, accantonato col rientro in lista di Gargiulo a dicembre, ha avuto poco spazio ma l’upgrade che potrebbe offrire al centrocampo in tema di personalità è da tenere in considerazione. Quel che serve per strappare punti anche altrove, lì dove anche un punticino è sinonimo di morale alto e di classifica che si muove, ora che dietro tutte stanno che capendo che non vogliono mollare sul più bello e stanno acceddendo la lotta salvezza.

E il Modena deve avviare la modalità ’difesa’, perchè quel limbo in cui i canarini si trovano da tempo può risultare pericoloso soprattutto in questa fase nella quale il calendario proporrà Cagliari, Brescia, Genoa e Reggina in un mese. Per quanto riguarda l’attacco si viaggia bene e pure ai livelli di chi comanda il campionato, dato che fortunatamente lascia un’altra faccia della medaglia all’analisi. Anche a Terni, nonostante tutto, il Modena ha creato almeno 5 occasioni da rete ed è giusto sottolinearlo. Il tutto, mentre il mercato proprio gli ultimi due giorni. Del tema terzini abbiamo ampiamente parlato ieri, è evidente che di garanzie oggi ce ne siano poche. Ma, la priorità, sarà liberare i posti di Mosti e Marsura per non correre il rischio di ritrovarsi un giocatore da lasciare fuori lista martedì sera, cosa che il Modena e i giocatori non si augurano avvenga.

Alessandro Troncone