Modena cerca un’altra vittoria

Serie D maschile poule play-off: questa sera (ore 18) in campo Modena Basket (girone E). Gli arancio-neri di coach Coppeta andranno in quel di Forlimpopoli per far visita alla Artusiana e per blindare ulteriormente il discorso qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. I romagnoli, settimana scorsa, hanno ritrovato il sorriso battendo una Ottica Amidei Castelfranco che è in striscia negativa da oltre un mese abbondante e che deve ritrovarsi; i bianco-verdi tenteranno di accaparrarsi il referto rosa ospitando (domani ore 18) quella International Basket Imola già regolata 58-78 all’andata, quando arrivò il primo (ed unico) hurrà castelfranchese della seconda fase.

Serie B femminile poule play-off girone C: nella terza giornata di ritorno, la Wamgroup Basket Cavezzo affronta in casa la Happy Basket Rimini (stasera ore 21). Le romagnole hanno i principali riferimenti offensivi nelle gemelle Eleonora e Noemi Duca (ali classe 2001), oltre che alle esterne Novelli e Capucci. Cavezzo ha la ghiotta occasione (in caso di vittoria) di issarsi al primo posto solitario della graduatoria in quanto l’altra capolista, ovvero Magika Castel San Pietro, è stata pesantemente sconfitta a Scandiano. Match in terra romagnola per la SBS Piumazzo (stasera ore 20:45), di scena sul campo della Libertas Rosa Forlì; la formazione di coach Palmieri è a secco da tre turni e dovrà prevalere per accorciare ulteriormente la propria classifica. Forlì occupa, attualmente, la penultima piazza nel girone, ma è reduce dal blitz esterno ottenuto settimana scorsa sul campo della quotata Puianello. A cinque giornate dal termine, il discorso per il miglior piazzamento è più aperto che mai.

Davide Ceglia