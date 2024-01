Modena, che avvio tosto. Subito cinque gare verità

Meno di una settimana e si ricomincia. Il Modena, dopo il meritato riposo dei giorni tra il match di Santo Stefano e la fine dell’anno solare, sta già lavorando in vista dell’inizio della fase discendente del campionato. Tra voci di mercato e uscite o entrate tutte da verificare da qui alla fine di gennaio, i canarini a partire da sabato prossimo, il 13 gennaio, ripartiranno dopo un girone di andata tutto sommato positivo anche se finito con un pizzico di fiatone, leggi due soli punti nelle ultime quattro partite. Il bilancio però parla di 28 punti in carniere che valgono un ottavo posto, ovvero in linea con gli obiettivi della vigilia che dichiaravano il voler migliorare la posizione finale rispetto al campionato scorso, leggi l’ingresso nei playoff.

Fin qui quindi tutto nei piani, ma bisogna continuare su questa strada, soprattutto ora che il calendario proporrà in questo inizio 2024 un avvio piuttosto... pepato, per usare un eufemismo. Ma (tanto per citare la battuta di un celeberrimo film degli anni Ottanta), se è vero che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare, le prime cinque giornate del nuovo anno sembrano essere state messe lì apposta dal computer per saggiare la compattezza della truppa di Paolo Bianco. Si comincerà sabato prossimo, quando al Braglia scenderà un Brescia letteralmente rigenerato da quando è arrivato Maran in panchina (11 punti nelle ultime cinque partite), e che giocherà ingolosito dalla possibilità, in caso di successo, di agganciare proprio i canarini a quota 28. Dopo la visita delle rondinelle, seguirà un trittico davvero impegnativo per i gialli, che il 20 gennaio saranno di scena sul campo del Palermo, per poi ricevere il Parma capolista al Braglia sette giorni più tardi. Dopo la fine del mercato di gennaio, che comunque non dovrebbe portare stravolgimenti importanti alla rosa (ma chissà...), il 3 febbraio altra trasferta di spessore a Marassi sul terreno di una Sampdoria che, dopo un avvio balbettante (complice anche il meno 2 in classifica), sta risalendo la graduatoria e che non ha certamente abbandonato l’idea di andarsi a prendere quanto meno i playoff alla fine della stagione regolare.

Questi primi trenta giorni del girone di ritorno si concluderanno poi il 10 febbraio con la gara, almeno sulla carta, meno impegnativa (ammesso e non concesso che in Serie B ci siano partite abbordabili), ovvero quella casalinga contro il Cosenza. Cinque partite dunque, per avere indizi importanti su cosa farà... da grande questo Modena.

Ieri, prima del match contro il Sassuolo al Mapei di Reggio Emilia, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha svolto un ’sopralluogo’ all’esterno dello stadio Braglia. La casa dei gialloblù, come noto, sarebbe una delle alternative (ma improbabile) nel caso in cui la Viola la prossima stagione dovesse giocare lontano dal Franchi per gli imminenti lavori.

In foto: l’esultanza del Modena contro lo Spezia.