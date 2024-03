Modena Che la volata finale abbia inizio

Nel prossimo fine settimana ci sarà l’ultima sosta della stagione, sia nella massima serie che in cadetteria. Il weekend pasquale poi darà il via all’ultima volata, per quel che riguarda la Serie B otto gare filate che porteranno alla fine della stagione regolare, con l’epilogo programmato nella serata di venerdì 10 maggio.

Ci sarà una discreta lotta per accaparrarsi il secondo posto utile per la promozione diretta, con il Parma capolista ormai in una fuga che pare decisiva, mentre la contesa più interessante sarà quella per accaparrarsi gli ultimi due posti che ammettono al primo turno dei playoff (il Catanzaro, ora sesto, ha nove punti di vantaggio sulla settima e pensiamo sia difficilmente agganciabile), volata che riguarda anche in qualche modo la salvezza. Leggendo la classifica ad oggi infatti, tra il settimo posto della Sampdoria ed il quindicesimo del Bari ci sono soltanto sei punti, un mini campionato a nove squadre tra l’ambizione di proseguire il cammino e l’ansia di agganciare il prima possibile la salvezza diretta. Proviamo quindi ad analizzare gli ultimi quattro campionati di Serie B, giocati come quello attuale a venti squadre, per vedere quali siano stati, alla fine, i punti occorrenti per arpionare i playoff o per salvarsi direttamente senza lo spareggio senza appello dei playout. Cominciamo dallo scorso campionato, che ha proposto le quote più basse per la post season e le più alte per la salvezza: per l’ottavo posto bastarono 49 punti, per evitare i playout ce ne vollero 41. Diversi i valori nei tornei precedenti: nel 2021/22 la quota playoff fu molto più alta, 58 punti, mentre ne bastarono 35 per la salvezza diretta. Più o meno simile l’andamento della classifica finale nel 2020/21, 56 per l’ottavo posto, 36 per schivarsi gli spareggi salvezza. Anche nella stagione 2019/20, quella che si concluse in piena pandemia, i punti necessari per l’ottavo posto furono parecchi, 54, così come i punti per la salvezza diretta, ben 46.

Il grande equilibrio che sta regnando nel campionato attuale in quella zona di mezzo in cui contrastano ambizioni e paure, ad occhio darebbe una proiezione di punti non altissima per il raggiungimento dei playoff, mentre la zona salvezza si potrebbe assestare attorno ai 43/45 punti. Il grande numero di squadre coinvolte, con un conseguente discreto numero di scontri diretti, rende comunque difficile, oggi come oggi, una previsione certa. Per quel che riguarda il Modena, che avrà il lunedì di Pasquetta un vero e proprio scontro diretto con il Bari, diciamo che l’obiettivo minimo per la permanenza in categoria si dovrebbe ottenere mettendo in carniere almeno un 10/12 punti in queste ultime otto giornate. Se arriveranno in fretta, allora ci si potrà dedicare ai calcoli per ottenere quel traguardo auspicato dalla proprietà a inizio stagione. Per parafrasare quei celeberrimi versi di Mogol musicati da Lucio Battisti, possiamo dire che lo scopriremo solo... giocando.