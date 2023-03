Modena, con il Cittadella in gioco la salvezza

Tutto il Modena, da Tesser ai giocatori, conosce già bene il peso specifico che ha lo scontro direttissimo di domenica 2 aprile con il Cittadella. È la prima partita di un piccolo campionato di 8 gare, quelle di fine stagione, e per questo si tratta di appuntamento basilare per costruire la salvezza e guadagnare quei pochi punti che mancano. A proposito, inevitabile sottolineare che la quota salvezza si sia leggermente alzata dopo il doppio successo di Cosenza e Venezia (senza dimenticare quello del Perugia, proprio a Cittadella) che hanno accorciato le distanze tra Modena e playout di soli 5 punti. Nelle ultime 8 gare di campionato, i canarini avranno bisogno di un bottino che si avvicini agli 8 punti, praticamente fondamentale portare a casa un paio di vittorie e poi cercare di non fallire le 3 trasferte che restano, ovvero Perugia, Venezia e Benevento per non mettere a rischio gli ultimi centimetri che mancherebbero al traguardo. Tra i 45 e i 46 punti ogni pericolo dovrebbe essere evitato ma, come detto, una fetta molto sostanziosa del futuro gialloblù passa da domenica 2 aprile e dallo scontro da brivido con il Cittadella, squadra che in trasferta ha conquistato 16 dei 35 punti in classifica, dunque dal rendimento che non va troppo lontano da quello casalingo e per questo, spesso, di difficile lettura. Un girone fa, Tesser sceglieva di rimediare ai problemi difensivi proponendo la difesa a 3 in Veneto, ottenendo un punto tra mille incertezze.

Chissà che con il rientro di Cittadini il tecnico canarino non torni a pensare a quel tipo di soluzione, anche per tappare le amnesie che nuovamente hanno colpito il lavoro sugli esterni difensivi ma sappiamo bene che tanto fa anche il lavoro dell’intero reparto e tra i reparti, cosa che il Modena deve ritrovare quanto prima e la pausa, come già accaduto in passato, casca a fagiolo. Chi potrebbe recuperare, Tesser? Cittadini e Diaw senz’altro, i due da metà settimana torneranno ad allenarsi a pieno regime con il gruppo, se il Modena riuscirà ad organizzare una amichevole sabato entrambi prenderanno parte alla sgambata. Ci vorrà ancora qualche settimana per Ionita, vedremo se pure Ferrarini potrà tornare ad allenarsi allo Zelocchi. Punti e risorse, se il Modena sarà bravo a non disunirsi in questa pausa l’obiettivo è sempre a portata di meno. Se, al contrario, la pausa accentuerà le difficoltà dell’ultimo periodo, i rischi restano dietro l’angolo. Inizia da oggi la rincorsa verso la permanenza nel campionato di serie B.

Alessandro Troncone