Modena, con l’Ascoli una ’partita a scacchi’

di Alessandro Troncone

Importanti, ma non determinanti. Espressione ormai comune nel calcio, anche Attilio Tesser l’ha utilizzata all’alba di due impegni (Ascoli e Como) ravvicinati, con due formazioni che non sono troppo lontane dal Modena e proprio per questo motivo i sei punti in palio diventano piuttosto pesanti in chiave classifica.

Forse, e sottolineiamo forse, questo piccolo snodo della stagione qualcosa di determinante ce l’ha. Un po’ perchè i canarini hanno bisogno di capire se potranno realmente rimanere attaccati al treno dell’ottavo posto, obiettivo ambizioso ma alla portata stando a quanto abbiamo visto negli ultimi due mesi. Un po’ perchè superando brillantemente questi due scogli, il Modena farebbe un passo corposo verso la salvezza, avvicinando l’aritmetica. Ma, se volessimo trovare un termine per presentare la partita di questa sera, ce ne verrebbero in mente un paio: ’scorbutica’, ’spigolosa’. Non troppo fantasiosi, ma corrispondono alla realità. L’Ascoli di Breda è tutt’altra cosa di quello di Bucchi.

In 3 partite 7 punti e, soprattutto, nemmeno una rete incassata. Giocherà a specchio, con la difesa a 4 e un centrocampo a rombo, seppur con Ciciretti potrebbe spesso essere un 4-3-2-1, quindi col doppio trequartista dietro ad un’unica punta. Vien da sé che sarà una sorta di partita a scacchi, il primo che commetterà un errore lo pagherà a caro prezzo. Qualche rotazione Tesser la mosterà, il Modena è ancora in fase di recupero uomini e altri hanno bisogno di rifiatare.

Tornano a disposizione Poli e Armellino, Magnino lascerà il posto ad uno dei due e dall’altra parte non è da escludere una conferma di Duca con Gerli in regia. Dietro torna Oukhadda dalla squalifica e anche a sinistra Tesser potrebbe concedere un turno di riposo a Ponsi in favore di Renzetti, al centro c’è Silvestri con Pergreffi. Davanti confermatissimo Falcinelli e anche Tremolada non dovrebbe rischiare il posto, la staffetta con Giovannini si verificherà nella ripresa.

Il grande ballottaggio riguarda la prima punta, ruolo nel quale Strizzolo sta dimostrando di poter fare cose importanti, ma proprio in tema di rotazioni Tesser non dimentica di avere anche un certo Bonfanti pronto a ritrovare una maglia da titolare. Previste precipitazioni, il meteo non sarà benevolo con gli spettatori del Braglia (a ieri sera 1.804 i biglietti, di cui 333 ospiti, lo stop alle vendite oggi alle 19). Sul campo non si vedeva da un po’ la pioggia, anche il campo pesante sarà un fattore evidentemente. Piccoli ostacoli del percorso, all’alba di 4 giorni non determinanti ma molto, molto, importanti.