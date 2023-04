Modena, conto alla rovescia per la salvezza

di Alessandro Troncone

Così ci si salva. Se Perugia ha dato una risposta, il derby con il Parma ha proposto una conferma. Il Modena ha rimesso a posto la classifica, mettendosi alle spalle un mese di marzo pericoloso e avaro, senza mai abbandonare le posizioni più o meno centrali e questo è frutto del gruzzoletto che la squadra di Tesser aveva saputo confezionare ad inizio 2023.

Gruzzoletto che aveva, inoltre, spinto il Modena a lasciarsi alle spalle numerose avversarie, dettaglio non indifferente, considerato che quelle stesse avversarie sono ora protagoniste di scontri diretti e lo saranno ancora fino al termine della stagione. Provando ad essere il più equilibrati possibile (ma pure realisti), a meno di catastrofi inimmaginabili, i canarini hanno la permanenza in B a pochissimi passi, anche i risultati maturati ieri lo hanno certificato. Una B dove il prossimo anno potrebbero tornare ad affrontre il derby con la Reggiana, che vincendo sempre ieri a Olbia ha centrato la promozione dalla C al campionato cadetto in virtù del pari delll’Entella. Tornando al Modena, la zona playout resta a sei lunghezze, Spal, Brescia, Cosenza e Cittadella si sono tolte punti a vicenda, il Perugia nulla ha potuto a Genova e tutto fa brodo per Tesser. Il quale, prima del Parma, aveva pronosticato mancassero tra i 4 e i 5 punti per archiviare la pratica, affidandosi a quanto racconta la teoria aritmetica che vede la media salvezza (quest’anno) toccare quota 47 punti circa. Ergo, se il Modena riuscirà a fare il Modena anche con Spal e Venezia, provando a portare a casa un bottino di 4 punti, a quel punto mancherebbero 4 giornate alla bandiera a scacchi e con 11 squadre alle spalle si potrebbe iniziare a pensare a divertirsi per davvero nelle ultimissime uscite. Tra l’altro, il rush finale dirà molto anche per quanto riguarda il futuro, a partire da quello dello stesso Tesser, legato al Modena da un altro anno di contratto ma i cui progetti restano ancora tutti da definire con il club. Detto ciò, la nave in porto il tecnico la sta portando, eccome.

La classifica ha sempre rispecchiato i reali valori dei canarini, quando si naviga sempre tra il decimo e il tredicesimo posto (eccezion fatta per le prime giornate) difficile il destino possa cambiare di molto le carte in tavola. Ora, nel caso in cui i canarini terranno la media di 1.3 punti a partita maturata fin qui, probabilmente si ritroverà alla gara interna con il Bari dell’ex Mignani (che invece si giocherà la serie A) con un sorriso che sa di salvezza. L’aria che tira è questa, il pareggio con il Parma è forse il più bello del campionato, non ha al suo interno rimpianti ma solo elementi positivi perchè di questo il Modena aveva bisogno arrivati al traguardo di metà aprile. L’ultimo sforzo, nemmeno troppo grande, e poi Tesser potrà mettere in bacheca il secondo risultato consecutivo a lui chiesto dai Rivetti.