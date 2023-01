Modena, dal mercato arriverà un terzino

È ripartita ieri la marcia del Modena, verso una di quelle partite che possono indirizzare una stagione nel bene o nel male. E quella con il Cosenza nasconde l’insidia più incalcolabile di tutte, la più classica delle gare che, sottovalutata, metterebbe a rischio un pronostico che i canarini non possono assolutamente permettersi di non rispettare. Senza dimenticare che i mesi senza un successo casalingo sono diventati tre, il pokerissimo al Como resta l’ultimo sorriso al Braglia ed è datato 15 ottobre 2022, tempo immemore, considerata l’importanza che deve avere un fortino interno nel percorso che porta alla salvezza. Così come, una sua importanza, l’avrà inevitabilmente anche il mercato. Abbiamo scavallato la metà di gennaio, la B non ha mosso tante pedine ma si sa che il bello potrebbe arrivare sempre verso la fine seppur questa sia finestra al risparmio per tanti, anche per i club più facoltosi. Però, Frosinone ha confermato quel che già il girone di andata aveva sentenziato. Il Modena ha bisogno di rinforzare la difesa, ha bisogno in particolare di aggiungere qualcosa alle corsie esterne, soprattutto ora che Paulo Azzi non fa più parte del progetto canarino e che Renzetti, colui che tra Parma e Ferrara sembrava essere stato designato come dopo-Azzi, è sempre più vicino al Cittadella.

Ecco, dunque, che Vaira continua a muoversi per Daniele Liotti della Reggina, nome sempre molto caro al Modena fin dalle prime battute del mercato. Un’offerta al giocatore era stata presentata ma la Reggina aveva fatto muro, anche per una questione numerica in rosa. Il Modena conta di sbloccare l’affare ma, nel frattempo, sta muovendosi anche su altre vie. La prima porta al nome di Antonio Barreca (riporta Gianluca Di Marzio), visti i buoni rapporti con il Cagliari. La seconda porta all’estero e al nome di Gregor Sikosek, del Maribor, nazionale sloveno. Movimenti sinonimi del fatto che i canarini qualcosa vogliono fare lì dietro, senza tralsciare la regola delle liste: entro la fine del mercato ogni squadra potrà avere solo 18 over in rosa (giocatori nati entro il 1998) e, ad oggi, il Modena ha bisogno di cedere per non trovarsi poi a fine mese nella spiacevole situazioni di dover lasciare qualcuno fuori rosa. Marsura, Mosti e lo stesso Renzetti le situazioni da definire. Poi, ma parliamo di un giovane, la prossima settimana saranno sciolte le riserve su Giovannini. È vicino alla permanenza, dipenderà dalla volontà di giocatore e staff, naturalmente intenzionati a cercare continuità in C.

Alessandro Troncone