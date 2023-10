Modena di nuovo in campo a Brescia: "La voglia di essere più concreti c’è"

Se a Bari il Modena ha affrontato una squadra in difficoltà e con un allenatore nuovo, a Brescia trova invece una compagine in gran forma, con in classifica gli stessi punti dei gialloblù ma con due partite in meno. "Quella contro il Brescia sarà una sfida molto tattica e impegnativa, bella da giocare e da vedere. Come spesso succede sarà il dettaglio a fare la differenza" sostiene Paolo Bianco. "Sabato abbiamo pareggiato su un campo difficile e mentalmente abbiamo recuperato bene: questo è importante. Mi spiace solo che i ragazzi non riescano a concretizzare meglio la mole di lavoro che producono, ma sono convinto che la voglia di essere più cinici e concreti c’è. Devo capire come stanno quelli che a Bari hanno giocato più minuti. Oltre a Oukhadda, che rientra dalla squalifica, abbiamo tanti giocatori pronti per iniziare la gara. Ponsi sabato ha offerto una buona prestazione, anche per il ruolo di laterale destro deciderò all’ultimo". Il Brescia è la vera sorpresa del campionato, retrocesso la scorsa stagione dopo il playout con il Cosenza, è stato riammesso in B per la mancata iscrizione della Reggina. Dallo scorso 20 febbraio è allenato da Daniele Gastaldello, 40 anni, ex difensore, in A con Siena, Sampdoria, Bologna e lo stesso Brescia, dove ha chiuso la carriera di calciatore per intraprendere quella di allenatore delle giovanili con una parentesi nell’Under 21 azzurra come collaboratore di Paolo Nicolato.

"Il Brescia è una squadra molto difficile da affrontare, equilibrata, che fa molto bene entrambe le fasi. Subisce pochissimo, è quella che ha incassato meno reti, crea tante occasioni ed è l’unica a non avere ancora perso. Si vede la mano dell’allenatore, ha una buona organizzazione e una precisa identità. Non conosco personalmente Gastaldello, ma si vede che è riuscito a trasmettere le sue idee alla squadra. Eravamo entrambi difensori, il nostro percorso è simile ma a volte non te lo scegli, te lo ritrovi per arrivare a fare quello che vuoi fare da grande". Gastaldello propone il 3-5-2, Bianco il 4-3-1-2: chi prevarrà? "Più che i sistemi di gioco, che oramai contano sino al fischio d’inizio, conta la strategia di gara. Il Brescia occupa bene il campo, sa essere aggressivo ma anche attendista, sa giocare sul breve che sul lungo e costruire da dietro quando è il momento. Sarà una gara molto tattica". Finalmente ha segnato Manconi. "È stato un gol importante per tanti motivi. Jacopo aveva bisogno della rete e la meritava per quello che aveva fatto in precedenza. Lo ha meritato la squadra, che si trovava sotto pur avendo fatto una prestazione importante su un campo difficile. Quel gol vale tanto, ma è già passato. Ora conta solo il Brescia".

Rossano Donnini