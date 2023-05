Modena, Diaw ci crede "Playoff sogno possibile"

di Alessandro Troncone

Il rigore al Bari, prima ancora la zampata a Buffon per due punti che hanno decretato la salvezza del Modena. C’è la firma di Davide Diaw nel traguardo raggiunto, pur coi suoi alti e bassi, l’attaccante ha avuto un ruolo cardine nelle dinamiche di Tesser: "Non abbiamo ancora avuto modo di festeggiare a dovere, domenica era il nostro giorno libero ma ci siamo sentiti tutti quando il Brescia ha perso a Parma – ha raccontato – siamo contenti, avremo modo di festeggiare alla fine. Sono vicino alla doppia cifra, spero di riuscire ad arrivare anche a questo obiettivo. La mia stagione la reputo positiva, mi manca qualche gol ma perchè mi mancano anche una decina di partite saltate per infortuni, potevo fare meglio in ogni caso. Per gli attaccanti ci sono periodi in cui la palla non vuole entrare o viceversa. I momenti chiave? Credo la partita con la Reggina dell’andata, ci ha fatto ripartire dopo l’avvio negativo. Poi le due vittorie nei derby con Parma e Spal, senza dimenticare la partita di Perugia. Quella vittoria ci ha permesso di metterci in una zona tranquilla di classifica".

E ora si apre quella che Rivetti ha definito la camera dei sogni: "Ci possiamo giocare un sogno, quello dei playoff – ha continuato Diaw – non dipende solo da noi, ci sono tante squadre coinvolti, ma ci proveremo a partire da Benevento. Troveremo una squadra che nessuno si sarebbe mai aspettato di trovare lì dov’è, ci sarà un clima pesante, non è una bella situazione per loro e faranno di tutto per chiudere come meglio possono fare. A prescindere da tutto, c’è l’orgoglio personale dei giocatori, non andremo a fare una passeggiata. Noi stiamo sereni, non dobbiamo farci condizionare dalla situazione che potrebbe crearsi nel loro ambiente". Un anno di prestito secco a Modena, iniziato con la voglia di rilanciarsi dopo Vicenza. A poche giornate dalla fine dell’avventura canarina, Diaw sa che tornerà a Monza e con il futuro ancora tutto da decifrare: "Sono stato e sto benissimo qui – ha concluso Diaw – mi sono trovato bene ovunque, città e club. Il dispiacere nell’andare via c’è, questo è il nostro mestiere e sappiamo che le porte sono girevoli. Cerco di godermi ogni momento e tutto quello che riesco a raccogliere, poi vedremo. Tornerò a Monza e capiremo, non posso certamente decidere di tornare a Modena da solo, la società farà le sue scelte per costruire la squadra dell’anno prossimo, se penserà di inserirmi a me farebbe piacere. Ci sono discorsi contrattuali e di mercato, io posso incidere poco in questi discorsi al momento se non dicendo che mi sono trovato nel migliore dei modi con tutti".