Modena, difesa distratta Ma il carattere c’è tutto

Il treno della Coppa Italia... Frecciarossa ha fatto scendere il Modena alla prima stazione, ma alla discesa dal convoglio la truppa di Bianco si è trovata con qualche certezza in più rispetto al precampionato. E, alla luce anche di quanto successe dodici mesi fa, quando la vittoria nel 32esimi col Sassuolo aveva prodotto un per altro giustificato entusiasmo estivo, questa sconfitta col Genoa servirà per dare una chiave di lettura più critica e completa a una settimana (due per il Modena, a cui il calendario ha riservato la famosa ‘X’ della prima giornata) dall’inizio di un torneo lungo, indecifrabile e maledettamente complicato come la serie B.

La gara del Ferraris ha lasciato luci ed ombre, cose che già funzionano ed altre da aggiustare, ma il tempo c’è. Bianco dovrà mettere mano a tutta l’esperienza maturata in tanti anni da difensore di alto livello, per sistemare un reparto arretrato un po’... distratto in questa prima gara ufficiale della stagione. D’accordo che non sarà così facile in B trovarsi contro coppie d’attacco come Retgui-Gudmunsson, ma quattro reti, di cui almeno un paio più che evitabili, come la prima e la quarta, non sono poche. Certo non è ancora il momento di suonare campanelli d’allarme, anche perchè va detto tra l’altro che a Marassi i forfait di Ponsi e Oukhadda hanno costretto il mister a una soluzione di emergenza. Lo scorso campionato le cinquanta e passa reti subite non hanno fortunatamente avuto un peso determinante sulla comoda salvezza della squadra, ma è auspicabile che in questo torneo il numero si abbassi per avere qualche garanzia in più. Da Marassi però il Modena è uscito anche con indicazioni confortanti, soprattutto per quel che riguarda l’atteggiamento mentale in campo. Nonostante l’avvio prorompente del Genoa, la squadra non si è mai disunita e ha mostrato lucidità; magari anche un pizzico di cinismo, realizzando tre reti (e anche queste non sono poche) su tre occasioni create e rimanendo sempre in partita.

Dalla cintola in su c’è che è già in condizione e chi un pizzico in ritardo, ma si sono viste cose buone. Su tutte la prestazione di Tremolada; Bianco gli ha dato centralità nel progetto, e lo abbiamo visto non solo lucido nelle giocate ma anche in condizione per tutti i novanta minuti. Tra i nuovi Palumbo e Guiebre hanno mostrato personalità, così come Manconi che ha subito sfruttato l’occasione avuta. Alla fine una parola su Gargiulo: dopo le traversie dello scorso campionato, potrebbe davvero essere i vero uomo in più del centrocampo canarino. Venerdì sera, gol a parte, lo ha fatto vedere.

Alessandro Bedoni