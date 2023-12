Modena, dubbi sotto l’albero. Da Tremolada alla difesa

Cosa avrà chiesto Paolo Bianco sotto l’albero di Natale? Punti, questo è abbastanza certo. Cosa troverà, però, prima delle due trasferte con Cremonese e Spezia? Dubbi. Non amletici, quelli li possiamo lasciare serenamente alla filosofia, spesso vicina alla materia calcistica ma non in questo caso.

Dubbi di formazione, perché le scelte adesso non sono semplici per il tecnico canarino dal momento che è tornato ad avere a disposizione quasi tutti gli elementi della rosa ad eccezione dello sfortunato Gargiulo e di Gerli, parzialmente in gruppo e pronto più per la Liguria che non per Cremona. La scelte delle scelte riguarderà Luca Tremolada e non c’è nemmeno tanto da spiegarne il motivo. La panchina di oltre 90 minuti di sabato scorso ha inevitabilmente lasciato aperto un bel dibattito intorno al trequartista, sostituito da Bozhanaj dall’inizio. Nella vigilia di Modena-Cittadella Bianco era stato chiarissimo: "Se sarà decisivo giocherà, altrimenti non giocherà", a conclusione di un discorso nel quale elogiava la sua qualità come sempre ha fatto da quando siede sulla panchina gialloblù. Certo è che Bianco bene aveva inquadrato il momento di lieve calo delle prestazioni del ’10’, momento fisiologico che può starci dopo un avvio di altissimo livello in campionato. Pensare ad una seconda panchina consecutiva risulterebbe strano, saprebbe di decisione pesante.

Ecco perché l’allenatore rifletterà in queste ore su chi impiegare in una posizione nevralgica, all’interno della quale gira praticamente tutto il reparto offensivo. A proposito, Falcinelli o Strizzolo? E Bonfanti che fine ha fatto? Andiamo con ordine. Il tuttofare Falcinelli è troppo prezioso, non c’è che dire. Oggi il Modena non può rinunciare alle movenze e al lavoro dell’ex Bologna ma, al tempo stesso, avrebbe bisogno di un segnale da parte dello squalo e di Strizzolo, attaccanti da ritrovare il prima possibile e che da troppo tempo non gonfiano la rete. Emblematico il momento di Bonfanti, ad esempio, condito da tanta panchina e da pochissimi spezzoni. Le uniche certezze, al momento, sono Duca e Palumbo (Magnino lo è ormai da un anno), veri motori di una squadra che domani a centrocampo avrà necessità di un lavoro enorme.

Pergreffi (in foto)-Riccio è l’ennesimo dubbio che Bianco si porterà dietro sino a domani, e in panchina scalpitano Guiebre (convocato dal Burkina Faso per la Coppa d’Africa ma poco protagonista nel Modena) e il sempre caro Giovannini che, come un anno fa, viene rispolverato a ridosso di Santo Stefano. Prima i nodi da sciogliere, poi i regali. Ovvero i punti.