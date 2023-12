Modena e il ’nodo’attacco. A Como si rivedono i limiti

Ci sono delle spiegazioni puramente statistiche e ci sono, d’altra parte, anche dei normali ragionamenti teorici e legati a quanto si vede, a fasi alterne, in campo. Il Modena è stato molto bravo, fin qui, a mascherarlo coi gol di una cooperativa che vede all’attivo ben 10 marcatori diversi sulle 17 reti segnate in 16 gare (Zaro, Palumbo, Duca, Manconi, Tremolada, Falcinelli, Bonfanti, Strizzolo, Abiuso e Bozhanaj) ma è pur vero che le difficoltà di un peso offensivo a volte leggero emergono in determinati momenti e i canarini ne risentono. E, a Como, quel momento si è presentato di nuovo. Rimaniamo, per un attimo, sui numeri. Come dicevamo, sono 17 le reti messe a segno in 16 gare quindi una media praticamente di un gol a partita che tale era anche a ottobre. Ergo, la media realizzativa ancora non è migliorata a differenza di tutto il resto e il Modena, nelle prime 8, vanta l’attacco peggiore (tutte le altre hanno superato quota 20, almeno). Non è nemmeno un caso che, ad eccezione del successo interno con il Pisa per 2-0, le altre 6 vittorie siano maturate con un risultato di misura (1-0 o 2-1) e qui, per altro, subentrerebbe anche il tema dei risultati sempre in bilico che rischiano di mantenere le partite fin troppo in equilibrio anche quando il Modena meriterebbe di vincerle.

A volte può andare bene, vedere per credere i due strepitosi jolly di Bozhanaj con Catanzaro e Reggiana oppure la zampata di Abiuso a Cosenza, altre volte può andare meno bene come a Como. In molti evocano l’intervento sul mercato richiedendo un attaccante che possa viaggiare sulla doppia cifra, ora altamente improbabile da trovare. La scelta del Modena era stata chiara in estate, puntare sul gioco di Bianco, sui giocatori presenti e lanciare Abiuso. Perché la filosofia è questa, il gruppo ancor prima di una eventuale prima donna come poteva essere Coda, tanto per essere chiari. E, allora, il tema tecnico svaria dalla mancanza di quel pizzico di coraggio che a volte basterebbe avere dai 20 metri in avanti alla poca propensione all’uno contro uno che nella rosa canarina hanno solo Edoardo Duca e Fabio Gerli, oltre a Giovannini che però non consideriamo ormai più nonostante i buoni 7 minuti di Como con annessa occasione nel finale concitato. Il recupero di Strizzolo, ritrovare Bonfanti e sfruttare Bozanhaj saranno le chiavi per i prossimi 3 esami che il Modena davvero non può sbagliare. La bagarre playoff si sta facendo molto affollata, Cittadella e Cremonese sono due scontri diretti, forse direttissimi.