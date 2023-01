Modena, è la difesa il reparto da registrare

Partiamo da un concetto abbastanza semplice. A prescidere dal risultato di Benevento-Cosenza o da qualsiasi altro risultato maturato nel fine settimana, è bene abituarsi (per chi ancora non sia riuscito a farlo) alle montagne russe di una classifica che cambia e cambierà volto di sabato in sabato. Ciò che non può cambiare è la prospettiva, la visione, il focus, lo si chiami come si vuole. Quello è sempre piuttosto chiaro e non va mai lontano dall’obiettivo sempre sottolineato da chiunque: salvezza. All’interno di questa prospettiva il Modena non ha certo dimenticato, nonostante gli elogi e gli ultimi buonissimi risultati del 2022, le lacune che lo tengono lì nella bagarre della parte destra della classifica, dove ora pure il Brescia è andato a far compagnia alle altre. I canarini continuano ad avere, lo dicono i numeri, la seconda peggior difesa del campionato, davanti solo al fanalino di coda Cosenza e sabato si affronteranno al Braglia le due maglie nere della B, in tal senso. Le 30 reti incassate restano numero "pesante" e che conferma la tendenza abbandonata nel vecchio anno, mediamente il Modena è costretto a partire con una o due reti di svantaggio e non sempre si riesce a poi a rimontare, questo a prescindere dal fatto che di fronte ci sia il Frosinone o il Venezia. Una parziale spiegazione (ma che poi parziale non è) la si trova nella parola "défaillance", ovvero in quei momenti di smarrimento che spesso il Modena ha mostrato in più di una partita.

Riavvolgiamo il nastro fino alla prima trasferta di Cosenza, quando tutto sembrava sotto controllo e poi due reti in pochissimi minuti avevano scritto il risultato negativo. Prendiamo la partita di Pisa, anche in quel caso nel primo tempo il risultato pareva alla portata dei gialli e poi, complice anche qualche episodio sfavorevole di troppo, nel secondo tempo in pochi minuti il 4-2 finale per i padroni di casa. Citiamo anche il 2-2 che il Venezia era riuscito a strappare al Braglia rimontando il 2-0 che fino all’ora di gioco non sembrava in cassaforte, di più. Ecco, tutti questi possono essere catalogati e rinchiusi nel cassetto come "momenti di black-out". Così come a Frosinone, quando in appena 3 minuti il Modena ha rimpianto quanto di buono era riuscito a costruire nel primo tempo. Continua ad essere questo il dettaglio da limare. E bene fa Tesser quando mette da parte immediatamente Frosinone per indicare come partita da vincere quella di sabato con il Cosenza. Ecco, quello sì che diventa appuntamento che può iniziare a valre quasi doppio.

Alessandro Troncone