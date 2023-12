Modena e Novellara. Operazione riscatto

Serie C unica, girone A: Modena Basket è in cerca di pronto riscatto: gli arancio-neri ospiteranno questa sera (ore 18:30) la Pallacanestro Novellara, provando a replicare quel 67-68 che all’andata sorrise ai ragazzi di coach Coppeta. Divisione regionale 1, girone A: gara casalinga per la Ottica Amidei Castelfranco (domani ore 18:00), che attenderà Masi Casalecchio. In occasione del match, ci sarà l’iniziativa "Teddy Bear Toss". Il tutto verrà donato ai bambini ricoverati negli ospedali. Stesso giorno e stesso orario anche per la SPV Vignola a Cavriago. Serie B femminile, girone A: dopo aver ottenuto la matematica certezza della qualificazione al prossimo turno, le Basketball Sisters Piumazzo (oggi ore 20:30) andranno in quel di Fidenza per affrontare le padrone di casa della Fulgor.