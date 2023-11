Modena e Rapid vanno al tappeto con Parma e Ferrara

Dopo il colpo grosso della Carpine che era balzata al comando battendo l’Estense, si chiudono con una doppia sconfitta per le modenesi i due posticipi dell’8^ giornata della Serie B di pallamano. Modena cede nettamente in casa al Parma secondo della classe per 46-23, in una gara mai in bilico, che i ducali avevano chiuso avanti già al riposo per 23-11 senza faticare. In casa gialloblù vanno a segno quasi tutti, ma nessuno con più di 3 reti. Cade anche il Rapid Nonantola battuto 23-19 sul campo del Ferrara United nonostante una buona prima frazione, chiusa sotto 11-10 dai rossoblù. Poi i padroni di casa a inizio ripresa volano sul +4 (17-13), ma vengono ripresi sul 17 pari a 8’ dal termine. Poi nel finale 3 reti consecutive consentono ai ferraresi di allungare nuovamente e chiudere sul +4. Classifica: Carpine 15, Parma ed Estense 14, San Lazzaro 11, Ferrara 10, Faenza 8, Rubiera 7, Imola 6, Rapid 5, Modena e Valsamoggia 2, Romagna e Sportinsieme 1.