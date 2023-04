Modena e Spv avanti nei playoff Cavezzo in vetta

Questi i risultati delle squadre modenesi nei campionati di basket. Serie D maschile poule play-off: si chiude la seconda fase (gironi E-F), con Modena Basket e SPV Vignola che accedono al turno ad eliminazione diretta. Modena (Casu 12, Gentile e Twum 11, Mengozzi 10) ha la meglio nel testa a testa, per la vetta del girone E, contro CMO Ozzano per 71-65. Vignola, invece, supera in trasferta Podenzano prevalendo 67-79 (Dawson 22, Cappelli 18, Torricelli 16, Penna 10). SPV stringe le maglie difensivamente nel secondo tempo e, trascinata da Dawson, vince e si piazza terza nel girone F. Termina, infine, la stagione della (già salva) Ottica Amidei Castelfranco (Del Papa 18, Govoni 15), che perde in casa 55-79 contro i Giardini Margherita. Partita a senso unico, con i Gardens che cominciano bene trascinati da Fanelli; nella seconda frazione c’è il sussulto castelfranchese guidato da capitan Del Papa. Nella ripresa gli ospiti, per mano di Fabbri, allungano ulteriormente. Serie B femminile poule play-off girone C: la Wamgroup Cavezzo (Calzolari 26, Denti 12, Marchetti 11) non fallisce l’appuntamento con la vittoria e mantiene la vetta in coabitazione con Magika. Le modenesi si impongono contro la Libertas Rosa Forlì per 77-60.

Questa sera (ore 19:30), in campo la SBS Piumazzo che, nel posticipo, attende la Pallacanestro Scandiano.