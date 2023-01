Modena e Spv Vignola sorridono Ottica Amidei perde, ma non conta

Questi i risultati delle modenesi nelle minors di basket. Serie D maschile, ultima giornata prima fase: successi per Modena Basket (girone A – Mancin 17, Casu 12) e SPV Vignola (girone C - Torricelli 22, Cappelli 18, Cavazzoli 12), che battono rispettivamente 63-67 Nubilaria, e 73-61 Masi Casalecchio. Perde, invece, la Ottica Amidei Castelfranco (Cuzzani M. 19, Govoni 17, Prampolini 10), 68-75 contro Podenzano, in una gara ininfluente. Tutte e tre le compagini modenesi accedono alla fase successiva, denominata "verde": verranno formati due gironi da 8 squadre ciascuno, con le prime 4 classificate al termine degli incontri (andata e ritorno) che accederanno alla fase play-off vera e propria. Modena resta l’unica squadra imbattuta di tutta la Serie D: gli uomini di coach Coppeta hanno ottenuto il quattordicesimo successo in fila sbancando anche Novellara. Vignola, invece, è venuta fuori alla distanza, avendo la meglio su Masi solamente nel secondo tempo. I giallo-neri, complici le sconfitte di Stars Bologna e Budrio, chiudono la prima fase al secondo posto, dietro solamente ad Ozzano. Seconda fase girone E: Modena 4, Forlimpopoli 4, Persiceto 4, Ozzano 2, Budrio 2, Imola 0, Castelfranco 0, Gardens 0 (i punti sono dovuti agli scontri diretti disputati nella prima fase). Girone F: Podenzano 4, Granarolo 4, Villanova 2, Stars 2, Vignola 2, Selene 2, Cavriago 0, Audace 0. Serie B femminile ultima giornata prima fase: vincono sia SBS Piumazzo (girone B – Palmieri 28), che Wamgroup Cavezzo (girone A - Denti 13). Piumazzo (undicesimo referto rosa in fila) batte in casa Cesena per 61-55, mentre Cavezzo (sesto risultato utile consecutivo) vince di misura 55-56 sul campo di Magik Parma. Chiude con un sorriso anche la Royal Finale Emilia (girone B), che si impone contro Forlì ed attende il prossimo calendario della poule play-out. Classifica di partenza poule play-off: Piumazzo 10, Puianello 8, Cavezzo 8, Scandiano 6, Magika 6, Rimini 6, Fiorenzuola 2, Forlì 2. Anche in questo caso, ci saranno gare di andata e ritorno con le formazioni che compongono l’altro girone.

Davide Ceglia