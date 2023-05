Modena e Vignola in missione playoff

Serie D maschile play-off: è tempo di gara-2 per Modena Basket e Spv Vignola, impegnate entrambe domani sera (rispettivamente ore 18:45 e 18:00) contro Granarolo ed Ozzano. Modena è avanti 1-0 nella serie dopo il 74-65 di settimana scorsa, mentre Vignola dovrà vincere per pareggiare, visto il netto 100-66 ozzanese di qualche giorno fa. Serie B femminile poule play-off girone C: nell’ultima giornata di ritorno, la Wamgroup Cavezzo ospita Scandiano (stasera ore 20:30), che schiera le ex giallo-nere Bocchi-Balboni-Cantore. In caso di successo modenese, sarebbe concreto il secondo posto in classifica, alle spalle della Magika; in caso di sconfitta, invece, Cavezzo potrebbe finire terza se SBS Piumazzo dovesse fare il colpo esterno sul campo di Puianello questa sera alle 21:00. La questione non è di poco conto, perché le prime due squadre (Emilia 1 ed Emilia 2) sono ammesse direttamente alle semifinali nazionali per la promozione in Serie A2, mentre la terza e la quarta spareggeranno in campo neutro in gara secca per staccare il terzo pass (Emilia 3).