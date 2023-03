Modena fa festa al tie-break: battuta Piacenza

di Alessandro Trebbi

È il primo tie-break che conta vinto, e guarda un po’, quello che conta più di tutti almeno sin qui. Una Modena gagliarda si sbarazza dopo quasi due ore e venti di fatica di una Piacenza ondivaga in una gara 1 dalle emozioni forti, che Bruno e compagni sembravano poter dominare quando hanno avuto la palla del 24-21 nel secondo set o quando si sono ritrovati avanti 2-1 e 15-13 nel quarto, ma che sembravano aver smarrito dalle mani sotto 1-5 nel tie-break. L’Earvin Ngapeth visto ieri sera, soprattutto quello deluxe che ha sfoderato una prestazione straordinaria dal terzo set in avanti, lascia abbastanza tranquilli: il francese è tornato a macinare gioco e atteggiamento vincente, e soltanto la maratona di un match ogni tre giorni potrà togliergli qualcosa. Andrà gestito, mentre invece sia Lagumdzija che Rinaldi, in modi e in tempi diversi, hanno fatto capire che l’investimento su di loro sia corretto, da un punto di vista morale ma anche e soprattutto caratteriale, come dimostrano gli ace chirurgici del turco e quello ancora più chirurgico di Rinaldi a segnare il sorpasso nel set decisivo. Poi, nel match, l’uomo meno considerato di tutti: Salvatore Rossini, che con due difese straordinarie ha concesso a Ngapeth le rigiocate che hanno riaperto, subito, il tie-break. Modena andrà a Piacenza forte del vantaggio di 1-0, allora, forte dell’aver rintuzzato la rimonta di Leal e compagni, forte di una fiducia che sarà sempre più difficile scalfire e che servirà, di granito, anche per affrontare la finale di Coppa Cev, contro un’avversaria diversa. Diversa da una Piacenza troppo aggrappata ai suoi solisti in un gioco che invece Modena ha saputo sviluppare in quantità e identità. Sarà una battaglia, fino alla fine, e aver segnato il primo punto è un merito che la Valsa Group deve saper far fruttare.

La partita. Formazione titolare per entrambe le squadre, Modena parte meglio in un set nel quale Piacenza ammucchia complessivamente 12 errori. Sono infatti un’invasione di Piacenza poi l’errore di Simon che valgono il 25-19. Nel secondo si viaggia su binari di equilibrio finché Sanguinetti fa saltare in piedi il PalaPanini stampando Simon per il 21-20 che diventa 22-20 con l’ace di Bruno. Piacenza pareggia di nuovo a quota 23 con l’errore di Rinaldi dopo che Modena col muro su Lacarelli pensava di aver fatto il 24-21, punita da una grande copertura di Scanferla e dall’attacco di Simon. Leal contrattacca il 23-24, Ngapeth mette in rete il 23-25 per un parziale improvviso di 0-4. Modena regge l’urto, riparte bene e va 20-16 col PalaPanini che si accende. Stankovic ferma Romanò per il 22-17, la chiusura è a 19. Nel quarto la Valsa conduce fino al 15-13 prima di capitolare sul servizio di Brizard: 15-18. Il doppio ace di Lucarelli prima su Rossini poi su Rinaldi vale il 16-21. Chiude Caneschi 20-25. Piacenza parte 1-5 nel tie-break, ma Ngapeth fa subito -1 dopo due clamorose difese di Rossini. Si cambia 6-8 ma con l’ace Lagumdzija fa 9-9. Ancora ace, stavolta corto di Rinaldi: 11-10 e poi arriva il 12-10 con l’invasione di Piacenza. Lagumdzija fa 13-11, Romanò spara out il 14-11, Ngapeth chiude 15-11 nel tripudio del PalaPanini.