Modena, febbre da derby. Montagnani subito sold out

Non poteva essere altrimenti. Perché quando si parla di quell’astratta magia che ruota intorno a questo sport si intende proprio quello che muove ogni tifoso appassionato a non attendere nemmeno una mezza giornata per polverizzare i biglietti di una curva, cuore pulsante di un sentimento comune.

Ebbene, la settimana che porta al derby del Secchia si apre con il sold out della curva Montagnani (foto fiocchi), è bastata veramente un battito di ciglia per occupare ogni posto disponibile, oltre a quelli degli abbonati: ’bruciati’ in meno di due ore (ieri complessivamente venduti 3.130 biglietti, 925 nel settore ospiti). Tutto questo significa che, considerata l’affluenza da Reggio Emilia nel settore ospiti (quasi sicuramente verso il tutto esaurito anche in quel caso) il Braglia va verso un nuovo record stagionale dopo i 13.337 spettatori dello scorso 11 novembre nell’impegno con la Sampdoria. I più ottimisti potrebbero persino spingersi verso i 15mila, cifra che l’ultima volta è stata registrata nel giorno di Modena-Pontedera 4-0 dell’aprile 2022, giorno della promozione in B dei canarini al termine dell’infinito duello coi granata di Diana. Beh, una sorta di cerchio che si chiude un anno e mezzo dopo quella battaglia rusticana, probabilmente indimenticabile per tanti. Ed è giusto che le due squadre, per quanto fatto da entrambe nei precedenti due anni, si ritrovino ora a giocarsi una fetta di gloria nel campionato cadetto pur con ambizioni diverse e separate da 7 punti in classifica. Felice è il Modena dopo il pari di Parma, forse lo è parzialmente perché in un angolo del suo cuore Bianco deve provare convivere con un pizzico di ansia relativa alla situazione degli infortunati.

I canarini ci hanno sperato sin da prima di Catanzaro, ma il tempo ora è tiranno e il recupero di Fabio Gerli non è tema così attuale. Difficile, anche se non impossibile. Così come Riccardo Gagno, il problema alla coscia destra si sta rivelando più fastidioso del previsto forse perché è andato ad accavallarsi al precedente infortunio alla caviglia. Ad ogni modo, per loro il derby al momento è un’ipotesi poco vicina alla realtà. Strizzolo e Riccio ci stanno provando, tra oggi e domani sarà fatto un punto da parte dello staff medico per capire come gestire al meglio la settimana. Idem per Cauz e Battistella, sempre out Gargiulo e squalificato Abiuso.

Insomma, siamo alle solite. Nell’ultimo periodo il Modena ha saputo ovviare alle assenze e trattasi di pregio: è emerso Duca, ha fatto il suo esordio Mondele a Parma, Palumbo è stato responsabilizzato ancor di più in mezzo al campo e di Seculin si è già detto molto, anche se per lui ha parlato direttamente il campo sabato. Derby su derby, tensione su tensione. Si dice: "siamo in ballo, balliamo". Tocca farlo anche al Modena, pur nelle sue complicazioni quotidiane. La mano la dà direttamente la gente, la Montagnani è sold out e la febbre sale.