Modena, finale di stagione con rimpianto Per i canarini i Playoff restano un sogno

Ne abbiamo avuto, ancora, la prova. Il saltino di qualità è esercizio che al Modena non e riuscito, a Benevento cosi come ogniqualvolta i canarini si sono trovati di fronte alla possibilità di iscriversi alla corsa playoff. Lo dicono, soprattutto, i numeri. In Campania (contro una squadra si di buona qualità ma aritmeticamente retrocessa) è arrivata la 16esima sconfitta su 37 gare di campionato (come Benevento e Spal), la casella delle reti subite sale a 52 e peggio ha fatto solo il Brescia (55).

Dati che hanno comunque bisogno di una attenta riflessione pur elogiando il Modena per aver ottenuto la salvezza a tre giornate dalla bandiera a scacchi della B. Dati che pure a Benevento trovano terreno fertile, in un primo tempo nel quale Tesser offre a Mosti la possibilità della titolarità, a Duca la continuità e a Cittadini la coppia con Pergreffi. Ritmi non elevatissimi, in un clima di perenne contestazione e in una cornice di pubblico mai così vuota al "Vigorito". Tant’è che il vantaggio di Diaw arriva quasi nello stupore dei presenti, per l’attaccante è la decima rete in campionato e l’assist di Magnino è di pregevole tecnica. Pare sia l’alba di un pomeriggio sereno, poi, in tutti i sensi, arriva la pioggia. Non calciare in porta dal limite dell’area è un difetto, oltre ad essere una scelta nella circostanze in cui Tremolada opta per la continua ricerca dell’assist, idem fanno i suoi compagni una volta arrivati a pochi passi dall’area. Pur avendone le possibilità, il Modena prima sciupa, calcia quasi mai da fuori ed è costretto a rammaricarsi. Dopo due interventi provvidenziali Gagno è impotente sul tiro fuori (a proposito) di Ciano al 30’, ancor più sorprendente è il 2-1 di Foulon che arriva in un contesto in cui la difesa gialloblu non è sembrata delle più attente e il Modena si ritrova all’intervallo sotto nel risultato mentre sugli altri campi si apriva lo spiraglio di un aggancio all’ottavo posto. Le motivazioni, dunque, non mancherebbero. Entra Strizzolo, forse un pelo tardi entrano Giovannini e Bonfanti, oltre a Ionita. Nel frattempo. Diaw manca l’appuntamento col 2-2 calciando a lato a porta sguarnita dopo aver superato in uscita Paleari ed è praticamente il sipario sul pomeriggio piovoso di Benevento.

Bonfanti e Strizzolo ci provano nel finale ma l’epilogo è triste e non c’è troppo da girarci intorno. I playoff erano un sogno, però quante possibilità mancate. Venerdi la passerella al ’Braglia’ col Sudtirol poi dovranno essere sciolte le riserve sul futuro di Attilio Tesser, in modo tale da iniziare a programmare il Modena che sarà. Con o senza uno degli artefici dei due anni appena terminati.

Alessandro Troncone