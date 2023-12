Modena, garanzia Catellani: "Tranquilli, i gol arriveranno"

I primi sei mesi da responsabile del settore giovanile canarino, come lui stesso ha più volte ricordato, sono serviti per ricreare quel calore necessario intorno al movimento. La celebre voglia di indossare la maglia fin da piccoli, tornando a parlare con chiarezza e credibilità al territorio grazie agli investimenti fatti e a quelli in programma come il centro sportivo di Nonantola per il quale la burocrazia sta un po’ rallentando il processo ma che prenderà vita. Poi, dare forza alla Primavera 3 di Mandelli per portarla in Primavera 2. Il lavoro di Andrea Catellani (foto) sarà lunghissimo e sarà accompagnato dal suo stesso entusiasmo, tornato a Modena apposta per riprendere il discorso interrotto da calciatore: "La città risponde in maniera clamorosa e abbiamo segnali molto positivi – ha detto a ’Gialli di Sera’ - la comunità calcistica modenese c’è, portiamo tanti ragazzi allo stadio e non posso che essere felice di questi primi mesi. Sicuramente anche i risultati della prima squadra stanno dando una mano, le presenze dei tifosi al Braglia lo testimoniano. La cosa più importante, però, per un settore giovanile forte è il progetto della proprietà Rivetti, quella è la garanzia più bella. Quotidianamente si sta facendo qualcosa in più per far crescere il movimento, i risultati della prima squadra sono una ciliegina sulla torta e stanno ando linfa al nostro lavoro". La maglia gialloblù Catellani l’ha vestita e sa bene cosa ha rappresentato per lui. Ha saputo anche essere spesso decisivo, una con la sua qualità avrebbe fatto comodo, eccome. E, da ex attaccante, crede che il reparto offensivo gialloblù saprà dimostrare ben altri numeri: "Credo che si stia facendo un’annata molto positiva – ha continuato – la squadra è cresciuta nei singoli e nel gruppo, ed è un dettaglio importante in vista dei mesi che verranno. Non è scontato il risultato ottenuto ad oggi, ci sono squadre che investono per i playoff e poi si ritrovano nella parte destra della classifica mentre il Modena è lì e vedo dei fondamentali nel gruppo squadra che mi lasciano ben sperare. I miei gol? Io dico che a me Manconi piace, in qualcosa mi rivedo anche in lui. Ha fatto tanti bei campionati negli ultimi anni di Lega Pro, si è inserito bene, il peso degli attaccanti non si può valutare solo dal numero di gol che segnano. I gol arriveranno, sono certo che i giocatori attuali siano di grandissimo valore".