Modena, girone di ferro con Cagliari, Torino, Milano e Brescia: "Uno spettacolo"

Girone di ferro per il Modena baseball ed i suoi sogni di gloria. La federazione ha ufficializzato i gironi della Serie A del 2023, con i giallo blu inseriti nel girone ’E’ insieme a Cagliari, Torino, Settimo Torino, Senago Milano e Brescia. Modificate le meccaniche del trascorso torneo 2022, con alcune varanti, che rendono ancora più interessante il massimo torneo nazionale di serie A. Sono 30 i team iscritti con tre fasi di campionato. Prima fase: cinque i gironi da 6 squadre (dal 15 aprile al 13 maggio) con due gare settimanali, di andata. Le prime due accedono Poule Scudetto, le rimanenti 4 in classifica disputano la poule retrocessione. Seconda fase, dal 27 maggio in avanti, 10 le squadre qualificate (due per i cinque gironi) con la vera novità dell’accesso alla poule scudetto 2023. C’è la nuova clausola, ben accetta dai maggiori team nazionali per alzare al massimo il livello tecnico del torneo, di giocare sui diamanti di tutta italia, ben tre gare settimanali (due con lanciatore libero, una col pitcher Afi).

Nella terza Fase le prime quattro classificate dei due gironi, 8 i team, passano ai play off nazionali. Da metà agosto, quarti di finale (al meglio di cinque gare). Dal 23 agosto in avanti, semifinali e finali per l’ assegnazione dello scudetto tricolore. "Campionato innovativo molto equilibrato, ma di alto livello – cosi il manager Marco Nanni ex tecnico azzurro, in foto – con sei squadre alla pari, eccetto i temibili Cagliari e Torino, sono continui scontri diretti, per evitare la poule retrocessione o per sognare, un difficile posto al sole per le prime due classificate".

Tanti i cambiamenti nella nuova rosa del Modena, chiamata ad amalgamarsi partita dopo partita per conoscere un eventuale potenziale da ambizioni o da lotta per non soffrire". Per la cronaca la dirigenza è chiamata, bilanci economici alla mano, a intervenire sul mercato di riparazione. Viste le defezioni dell’ esterno Campazzi, gli interni Martone e Ventura Julio per problemi lavorativi, con fiducia di recuperare l’ importante contributo dell’ utility Fazio, non rientrano più nel nuovo progetto biennale del Modena l’ esterno Tamburrini, il lanciatore Petralia. La rosa appare ’ristretta’ per affrontare un nuovo campionato dalle mille incognite. Sulla carta diventano basilari almeno due esterni, un lanciatore italiano e due interni di ruolo. Le trattative avviate da tempo non hanno dato ancora i frutti sperati, c’è però fiducia che nel prossimo futuro gli interventi del caso vengano fatti.

Giorgio Antonelli