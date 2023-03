Modena Golf, Rosanelli serve il bis

Il mese di marzo per la Modena Golf è iniziato con due appuntamenti che hanno richiamato oltre 150 giocatori. Sabato 4 marzo era in programma la terza prova del Club Med Trophy, che premia i migliori con la finale a Marbella. Paolo Rosanelli ha eguagliato il par del campo di 72 colpi vincendo la gara. In prima categoria Piercarlo Rossi (36) ha preceduto Antonio Vivi (34). In seconda Giancarlo Manfredini ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 40 punti, contro il quale nulla ha potuto Silvana Verucchi (38). In terza Massimo Marcon (39) ha superato di misura Nunzio Annovi (38). A Orianna Filanci (38) il premio miglior lady. Domenica giocatori in campo per l’Emilia Players Championship. Paolo Rosanelli ha bissato il giro e il successo del giorno precedente. Giacomo Bellei (37), Carlo Alberto Pizzirani (38) e Sara Aguzzoli (40) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Federico Pollastri (36), Federico Pellacani (37) e Samuele Pollastri (38). Premi speciali a Silvana Verucchi (35), lady, e Giuseppe Ruggiero (37), senior.

Andrea Ronchi