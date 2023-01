Modena ha il suo Romeo, si va avanti insieme

di Alessandro Bedoni

Il giorno dopo il ritorno alla vittoria del Modena al Braglia dopo più di tre mesi di digiuno a far parlare è soprattutto la ’firma’ della premiata ditta G & G, acronimo di Gerli e Giovannini. Quest’ultimo, soprattutto, conquista il titolo perché anche grazie alla maiuscola prestazione contro il Cosenza (di fatto la partita l’ha risolta lui), il futuro del Romeo di Modena si fa sempre più definito. Un incontro tra il direttore sportivo Davide Vaira e l’agente del giocatore, poco dopo il match con i calabresi, è servito a ribadire il concetto: Giovannini resta e non va sul mercato. Un’ipotesi prestito c’era (viste anche le poche apparizioni in campo collezionate dal 19 di Savona), le più recenti prestazioni del fantasista hanno però conquistato società e tifosi.

Dopo Cosenza, poi, è d’uopo fare alcune considerazioni positive sul cammino dei gialli, iniziando da una classifica che, grazie anche ai risultati maturati sugli altri campi, ha assunto una dimensione di ’comfort zone’. Guai però a sedersi sugli allori, e Attilio Tesser, da navigatissimo uomo di calcio, lo sa bene, tanto che nel dopo gara, nella sala interviste del Braglia, a chi chiedeva se oltre alla salvezza c’era anche una voglia di playoff come obiettivo finale, il tecnico canarino diceva chiaramente che il primo pensiero, oggi come oggi, è limitato alla prossima partita. Anzi alle prossime due, aggiungiamo noi, visto che tra la trasferta di sabato prossimo a Terni e l’impegno casalingo di sei giorni dopo nel friday night contro il Cagliari di Ranieri e dell’ex Azzi c’è davvero da mantenere alte guardia e concentrazione. Tutto vero, come veri però sono i numeri, e quindi è giusto anche fotografare una classifica che, se vede i canarini installati a un buon più cinque sulla zona playout e più otto dall’inferno dei tre posti che condanneranno alla retrocessione diretta, allo stesso tempo dice che l’ottavo posto, ultimo disponibile per l’ingresso in post season, è distante soltanto una lunghezza.

In ottica generale possiamo dire che non solo il Modena sta facendo sinora un buon campionato, ma anche le altre tre formazioni che sono salite, alla pari dei gialli, dalla serie C, si stanno comportando in mode egregio. Il Bari dell’ex Mignani è addirittura quarto, ad un solo punto dai galletti c’è il sorprendente Sudtirol, mentre il Palermo ‘inglese’ è pari ai canarini. Nessun volo pindarico quindi, in una graduatoria cortissima come è da tradizione nel torneo cadetto, ma allo stesso tempo, un moderato ottimismo sul futuro, non sia da rubricare come peccato. Nel frattempo si entra nella fase calda del mercato di gennaio, che sta per entrare nell’ultima settimana di trattative. Detto di Giovannini, il Modena, al momento con un over in più in rosa, dovrà necessariamente operare qualche cessione per liberare spazio, ammesso che possa arrivare qualcuno.

Marsura potrebbe avere mercato in C così come in B, dove è interessato l’Ascoli, che offrirebbe Bidaoui al quale però il Modena non sarebbe interessato. Anche perchè, ripetiamo, visto l’uomo in più nella lista over, per fare entrare un giocatore il Modena ne deve cedere due. Un giocatore che sembrava in partenza come Renzetti ha invece aumentato le sue quotazioni di permanenza in canarino. Al momento è indiziato alla partenza Mosti, che piace a diverse squadre di Lega Pro, Cesena in primis.