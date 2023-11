Modena, il big match sarà senza Gerli. Ma in palio c’è il podio della classifica

La premessa è fatta: non è stata una settimana semplice. Nonostante i sei punti tra Brescia e Ternana, quasi il Modena non ha potuto goderseli fino in fondo perché un occhio è sempre stato rivolto all’infermeria. Non solo Falcinelli, Strizzolo, Cauz e Gagno (oltre al lungodegente Gargiulo), alla lista si aggiunge anche Fabio Gerli ed è assenza che si commenta da sola. L’entità dell’infortunio che ha colpito il metronomo canarino non è ancora chiarissima, secondo quanto detto da Bianco si sta attendendo il tempo necessario per capire se si tratta di un problema tendineo o muscolare per poi effettuare gli esami. Resta il danno, evidentemente. Il Modena perde il giocatore a cui mai ha rinunciato, proprio nel momento più intrigante della stagione a pochi istanti dal big-match di Catanzaro che vale un posto sul podio di questo campionato. Si fa di necessità, virtù. Qualche sorpresa è attesa ma, trattandosi di una sorpresa per l’appunto, diventa molto complicata pronosticarla. Da un punto di vista tattico vedremo una squadra simile a quella vista con la Ternana, dunque camaleontica. Che partirà probabilmente con la difesa a 3 per rafforzare la fase difensiva sugli esterni dove il Catanzaro ha costruito, offensivamente, le sue fortune.

Limitare Vandeputte e Brignola può già essere una buona idea e perché non farlo rispondendo con la stessa moneta e schierando Guiebre e Oukhadda? Se così sarà, davanti alla difesa sarà obbligatoria una sorta di diga e potrebbe essere formata da Palumbo e Magnino. Salgono le quotazioni di Battistella, nel caso in cui Bianco lo lanciasse, Palumbo sposterebbe il baricentro sulla trequarti in coppia con Tremolada. Davanti, ecco la chance per Bonfanti nel duello a distanza con bomber Iemmello. Insomma, non la settimana migliore per preparare una partita del genere. Tuttavia, come si suol dire, è proprio nell’emergenza e nella difficoltà che si vede una squadra. Spesso, in questi ultimi anni, il dna del Modena lo ha dimostrato.

L’ambiente sarà caldo, di fronte c’è una formazione da record negli ultimi 18 mesi, al Ceravolo non ha conosciuto avversari (ad eccezione del Parma). Tutto questo rende ancor più intrigante un appuntamento da podio.

Alessandro Troncone