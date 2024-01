Modena, il club chiarisce: "La possibilità che la Fiorentina giochi qui non è contemplabile». Joe Barone al ’Braglia’, solo un colpo di teatro

Hanno suscitato clamore gli scatti di sabato sera che ritraevano il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, nell’area esterna dello stadio Braglia (foto Labaro Viola), dove solitamente effettua le sue manovre il pullmann che accompagna il Modena o la squadra avversaria all’interno dell’impianto. Diversamente da quanto si sia pensato, Barone si è fermato lì.

Visite vere e proprie non ce ne sono state agli uffici o alle strutture canarine, poco prima dell’impegno tra Sassuolo e Fiorentina il braccio destro di Rocco Commisso ha semplicemente sorpreso tutti (il Modena in primis: "Lo abbiamo appreso con stupore dagli organi di informazione") presentandosi al Braglia per le note questioni legate all’improbabile trasferimento della Viola al Braglia nella prossima stagione per i lavori di restyling che interesseranno il Franchi. Una sorta di colpo di teatro, probabilmente per fare pressing sulle autorità toscane affinchè la Fiorentina possa evitare di andare altrove e continuare a giocare a Firenze anche durante i lavori allo stadio. Questa è la priorità del club, pur non escludendo l’ipotesi di un anno a noleggio da qualche altra parte. Che non sarà a Modena. Un primo contatto era avvenuto intorno alla scorsa primavera, alcuni addetti della Fiorentina erano effettivamente stati al Braglia per un breve sopralluogo ma quello risulta essere l’unico e ultimo approccio.

Da quel momento, Modena e Viola non hanno più dialogato e difficilmente lo faranno perché appare se non impossibile, quasi, che ci possa essere una convivenza in viale Monte Kosica. I motivi sono semplici quanto fondamentali e sono soprattutto logistici. Il Modena al Braglia ci vive, ha la sua sede, i suoi magazzini (non solo della prima squadra), uffici, store, dipendenti. Non avrebbe alcuna disponibilità a concedere, per quanto faccia piacere l’idea, l’impianto ad un club che quasi sicuramente non avrà solo gli impegni di campionato ma anche quelli europei. La convenzione stipulata qualche mese con il Comune prevede che i dialoghi, in questo caso, debbano essere tenuti direttamente dai due club e per i motivi che vi abbiamo spiegato qualche riga sopra, la Fiorentina a Modena ha possibilità vicine allo zero di giocare le sue partite casalinghe il prossimo anno. Lo stesso club di viale Monte Kosica ieri in una nota lo ha ribatido: "Non è contemplabile la possibilità che lo stadio Braglia possa venir utilizzato per ospitare le partite della Fiorentina".

Alessandro Troncone