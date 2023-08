Modena, il Genoa è carico Bianco ’torchia’ la squadra

Meno tre al debutto del nuovo Modena di Paolo Bianco in una competizione ufficiale. La squadra si sta preparando al meglio alla gara di Coppa Italia di venerdì sera a Marassi, e anche ieri ha affrontato una doppia seduta, divisa tra video, lavoro in palestra ed esercitazioni tattiche individuali. Bianco, che venerdì sfiderà per la prima volta dalla panchina Alberto Gilardino dopo tanti duelli passati in campo, sta torchiando il gruppo, soprattutto a livello di approccio fisico e mentale alle partite. La formazione che scenderà in campo al Ferraris, stante le indisponibilità di Bozhanaj, Ponsi e Magnino, quest’ultimo per squalifica, appare abbastanza scontata, con Tremolada che agirà da trequartista dietro alla coppia Bonfanti-Falcinelli. Sarà la terza volta nella sua storia che i gialli giocheranno in coppa a Marassi, e i due precedenti non sono incoraggianti. Nel settembre del 1975 i rossoblu si imposero 4 a 0, mentre nell’agosto del 2006 ci vollero i supplementari per permettere al Genoa di ribaltare l’iniziale vantaggio canarino di Campedelli. Finì 3 a 1, con i gialloblu che terminarono il match in nove contro undici. Intanto sono un centinaio i biglietti venduti a Modena per la partita di Genova.

QUI GENOA Al di là di quella che potrà essere la formazione che manderà in campo Gilardino da segnalare il grande entusiasmo che sta impazzando tra i tifosi rossoblu dopo il ritorno in serie A e la campagna acquisti che ha in Retegui la classica ciliegina sulla torta. Il termometro è il record di abbonamenti, che hanno abbondantemente superato quota 25mila, e anche venerdì si attende uno stadio Ferraris con tanta gente.

MAGLIE Nella mattinata di domani, sul sito ufficiale e sui profili social collegati, il Modena presenterà le casacche ufficiali, sponsor tecnico sempre la New Balance, per la stagione 202324. Gialla bordata di blu ovviamente la prima, reverse la seconda, bianca (forse quella che i canarini useranno venerdì) la terza. Maglie che sono apparse già... furtivamente sui social la settimana scorsa, dopo che erano state per qualche ora, probabilmente per errore, esposte in un negozio cittadino. Il font della numerazione dovrebbe essere quello dello scorso anno, che ricalca quello usato nel logo della società.

MERCATO Come anticipato ieri, Roberto Ogunseye è ora a tutti gli effetti un giocatore del Cesena. L’attaccante dopo il buon campionato nel Modena promosso in serie B, e che nello scorso torneo era al Foggia in prestito, è stato ceduto a titolo definitivo (oneroso) alla società bianconera. I romagnoli continuano intanto a spingere anche per Mosti: l’affare si dovrebbe fare, ma si concretizzerà nella settimana che seguirà il Ferragosto. mentre si profila la risoluzione del contratto con Renzetti.

Alessandro Bedoni