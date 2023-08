Modena, il rebus adesso è in attacco

Tempo di scelte. Probabilmente non definitive ma pesanti, importanti, determinanti. Perché l’estate canarina di Paolo Bianco ci ha spesso abituato a rotazioni, ad esperimenti, come giusto che sia. A prove d’attacco, dove il tecnico ha voluto affinare l’intesa di tutti i giocatori offensivi in rosa senza mai dare l’impressione di aver scelto indubbiamente la coppia titolare. Tuttavia, qualche messaggio ha saputo trasmetterlo. Analizzando amichevoli e gara ufficiale di Marassi, beh, emergono prove più specifiche di altre. Si è notata spesso la coppia composta da Manconi e Bonfanti, utilizzata ad esempio sia con il Torino che con il Genoa e prima ancora con il Fiorenzuola. Con discreti risultati, l’ex Albinoleffe appare al momento la vera certezza offensiva intorno alla quale dipenderà la scelta del partner nel match di sabato sera con l’Ascoli. Bonfanti lavora per la miglior condizione, sappiamo bene quanto sia importante per questo ragazzo presentarsi ai nastri di partenza fisicamente alla perfezione. Diego Falcinelli lo si è visto subito con il Formigine (sempre con Manconi), ha fatto coppia con Strizzolo nel secondo tempo con il Torino, a Marassi è entrato e ha trovato nuovamente Manconi e con la Virtus Verona rieccolo con Strizzolo. Quest’ultimo, a conti fatti, appare forse un pelo indietro rispetto ai compagni ma siamo di fronte ad un vero e proprio rebus nella settimana che porta all’esordio in B.

Detto di Manconi, fin qui decisamente in palla, Bianco si trova di fronte ad una scelta da prendere. Tutto porterebbe a pensare a Falcinelli, anche per creare quel mix di tecnica ed esperienza nel giorno della prima in assoluto dell’allenatore in cadetteria, anche un po’ per le caratteristiche: Falcinelli lega il gioco, aiuta in fase difensiva e può supportare di sponda Tremolada, Manconi va a cercare la profondità ed è bravo ad allargare le maglie avversarie, in modo da favorire l’inserimento dei centrocampisti. Potrebbe ricadere su di loro, dunque, il peso dell’attacco canarino contro un Ascoli già falcidiato dalle assenze per squalifiche e dal mercato (ha salutato anche il difensore Simic). Senza dimenticare che in panchina Bianco ha un jolly niente male come Abiuso, sul quale il Modena scommetterà senza troppi pensieri chiudendo di fatto (cosa che ha già fatto da un po’) il mercato in entrata in quel settore. Ora servono i gol, di tutti. Perché, apparentemente, un bomber da 15 gol sembrerebbe mancare. In teoria. Ma, si sa, quanto le stagioni degli attaccanti possano essere imprevedibili.

Alessandro Troncone