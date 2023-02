"Modena, la fiducia cresce È un bellissimo momento"

di Alessandro Troncone

"San Valentinol’ho festeggiato in anticipo, la mia ragazza sta a Viareggio e l’abbiamo passato insieme lunedi". Tempi moderni, soprattutto per i giovani calciatori come Fabio Ponsi che quando possono tornano in famiglia a trascorrere qualche ora in compagnia. La ripresa degli allenamenti, proprio nel giorno degli innamorati, ha i suoi dettagli da non trascurare ma in questo bel momento canarino si trova il tempo di un sorriso a trentadue denti. Quello del terzino, ad esempio.

Uno dei protagonisti dell’ultimo periodo, pure dopo quel piccolo infortunio al flessore di inizio anno: "Sono molto soddisfatto – ha detto Ponsi – mi sento bene, non era niente di grave per fortuna. È la mia prima stagione in B, sono contento, c’è da migliorare in tante cose ma la continuità aiuta ad acquisire sempre più fiducia di partita in partita. Questo è un bellissimo momento per tutti, stiamo facendo molto bene, dobbiamo cercare di dare continuità, cosa che forse ci è mancata fino ad ora. La stiamo trovando, soprattutto nell’intensità degli allenamenti e nell’intensità con la quale scendiamo in campo ed iniziamo le partite. Ora serve portarla anche domenica, in una partita difficile ma al tempo stesso molto bella da giocare. Mentalità cambiata? Fa parte del percorso naturale di un gruppo. Più andremo avanti, più migliorerà". In molti parlano ancora di salvezza, altri guardano leggermente più avanti ai playoff: "Queste due vittorie ci danno molta fiducia, dove possiamo arrivare lo guarderemo di partita in partita – ha continuato – prima salviamoci e poi vedremo dove e come arriveremo. Genoa sarà una di quelle gare dal sapore storico di un altro livello, sarà bello. Cagliari? Non ci abbiamo pensato molto. Speravamo andasse a buon fine, non c’era motivo di annullare il risultato anche a nostro avviso".