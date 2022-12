Modena, la forza della classe operaia

di Alessandro Troncone

La classe operaia canarina ha avuto, e continua ad avere, ruolo centrale nell’economia e nello scacchiere di Attilio Tesser. Sappiamo bene quanto l’allenatore modenese faccia dell’equilibrio e della tenacia alcune delle prerogative principali di una propria squadra, soprattutto a centrocampo dove il lavoro richiesto è sempre doppio o triplo e dove serve avere polmoni d’acciaio.

Tutto porta ad un nome, spesso dimenticato ma anche sottovalutato dalla critica: è quello di Luca Magnino. In termini puramente numerici, il centrocampista fortemente voluto da Tesser lo scorso gennaio (dopo aver condiviso con lui parte dell’avventura a Pordenone) è il calciatore di movimento più presente dopo le prime 19 partite di campionato. Magnino ha collezionato la bellezza di 1.641 minuti, meglio di lui ha fatto solo Gagno (1.800) e questo è naturalmente sinonimo dell’importanza che ricopre nelle scelte di Tesser. Che, nonostante qualche sbavatura nel percorso, non ha praticamente mai rinunciato a Magnino. E, la fiducia, quest’ultimo la sta ripagando non solo con i gol (3, record personale) ma con quel che a Tesser serve, tanto, a centrocampo: corsa, gamba, forza e resistenza.

Un po’ come Armellino, altro elemento fondamentale in mezzo al campo, uomo unico nella promozione della scorso anno e ora affidabile elemento pure nelle rotazioni. Dopo Magnino, il più presente è manco a dirlo Fabio Gerli con 1.480 minuti, avrebbero potuto essere molti di più se un infortunio non avesse bloccato il regista ad inizio stagione.

Stesso vale per Diaw, sul gradino più basso del podio con 1.467 minuti, condizionati fortemente da squalifiche e influenze. Ma, come sempre ricordato da Tesser, l’ex Vicenza è l’attaccante non solo più utilizzato ma anche più continuo nel rendimento e per questo difficilmente siede in panchina. Seguono Pergreffi con 1.306 minuti e Tremolada con 1.247. Un allenatore ha certamente il dovere di valorizzare tutta quanta la rosa ha a disposizione, soprattutto quando si va incontro a momenti di stagione intensi e fitti di impegni. È altrettanto vero che uomini fondamentali è giusto individuarli e nell’anno 2022 Tesser non ha quasi mai avuto dubbi nell’eleggere alcuni come pedine senza le quali non sarebbe la stessa cosa. Luca Magnino ne è un esempio abbastanza lampante, rafforzato dalle sentenze che il campo ha raccontato a Bolzano e ancor prima nelle vittorie esterne canarine. È la classe operaia che sale al potere. Al fianco della qualità, si intende.