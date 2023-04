Modena, la gara con la Spal porta a un bivio

Tra palco e realtà. Prendiamo in prestito il titolo di un celebre pezzo del ‘Liga’ per guardare il prossimo impegno del Modena, atteso domani da un sentito derby con la Spal al Braglia. Tra palco e realtà. Sì, perchè un successo, oltre a regalare ai gialloblu una salvezza non certo matematica ma allo stesso tempo praticamente conquistata, potrebbe aprire degli scenari nuovi che appunto, dalla realtà dell’obiettivo della conservazione della categoria, portarli su un palco in cui si potrebbe davvero fare qulche sogno non troppo proibito al cospetto dell’affezionato pubblico canarino. Quattro partite da giocare poi da lì alla fine, con la mente sgombra e popolata soltanto da pensieri leggeri, si potrebbe provare a fare quel qualcosa di più che Tesser ha sempre, prudentemente e anche giustamente, rimandato a salvezza acquisita. Una salvezza che in ogni caso è davvero comunque ad un passo, leggi due o al massimo tre lunghezze, considerando che la garanzia è data dal fatto che i gialli hanno pari o alle spalle la metà delle squadre del campionato e che, inevitabilmente, nel convulso finale di torneo andranno a rubarsi punti tra di loro nei tanti scontri diretti in programma, a cominciare già da questo weekend, leggi Perugia-Cosenza, Como-Ascoli e Ternana-Venezia tanto per dare un’idea. In più, a parte i lungodegenti Battistella e Poli, mister Tesser potrà, a partire da domani, avere nuovamente sia Bonfanti che Falcinelli e ricominciare a poter fare delle scelte non obbligate dalle recenti emergenze. La gara di domani potrebbe dunque essere un match ball per il passaporto dei sogni, in un derby che però regalerà ai gialli più di una insidia, prima tra tutte la grande voglia della Spal di tirarsi fuori da una condizione di classifica non certo preventivata alla viglia della stagione.

I biancazzurri vengono da quattro punti nelle ultime due partite e giocheranno tra l’altro conoscendo già il risultato del Brescia, che anticipa questa sera sul campo di una Reggina fresca di penalizzazione che cercherà di tenere la rotta che porta ai playoff. D’altronde siamo ormai alla fine dei giochi e ogni giornata sarà fondamentale per ogni obiettivo: la Spal si ripresenterà al cospetto del Braglia dopo quasi ventitre anni. Ed è giusto ricordare che l’ultimo precedente dei ferraresi, l’ 1 a 0 del 3 settembre 2000, gara inaugurale di quel torneo di serie C1, firmato dal gialloblu Califano su rigore, rappresentò l’inizio della grande avventura della celeberrima Longobarda guidata da Gianni De Biasi. Tra palco e realtà, dunque, perchè quest’ultima si materializzi davvero su un palco di successo.

Alessandro Bedoni