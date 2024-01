Modena, la ’medicina’ è il 3-5-2. E le due punte di peso convincono

di Alessandro Troncone

Aritmetica e scienza, nel loro modo di interpretare una materia, sono ovviamente molto lontane dalle dinamiche calcistiche. Tuttavia, pur non essendo certezza assoluta, per quelle che sono le caratteristiche della gran parte dei giocatori di Bianco, il vestito del 3-5-2 è arrivato quasi in ritardo, come una spedizione che si attende da giorni a casa e che sembri non giungere mai a destinazione. Per quanto la qualità di un trequartista sia spesso delizia per gli occhi (Del mancino di Tremolada bene sappiamo, Bozhanaj ha mostrato anche sabato giocate di spessore) Bianco si è posto, giustamente, un problema: in questo momento, il Modena riesce a sostenere tatticamente uno o due giocatori dietro all’attaccante? Nel periodo avaro di risultati, si è notato più di una volta un centrocampo largo, sofferente sulle imbucate avversarie e a volte incapace di fare il giusto filtro e la difesa ne ha risentito trovandosi quasi sempre a tu per tu con gli attaccanti avversari.

Certo, l’assenza di Gerli prima e di Palumbo poi ha pesato e non poco all’interno dell’economia di tale gioco. Di fatti, con il Parma, il ritorno in campo di entrambi dal 1’ ha fatto la differenza. La squadra di Pecchia la si poteva arginare così. Chiudendo le linee di passaggio, compattando i reparti e liberando, in fase di possesso, Palumbo e Battistella sul gioco di sponda delle due punte. La conclusione da fuori dell’ex Carrarese nasce da un intelligente assist di Gerli su un altrettanto acuto inserimento di Battistella che si è trovato a guardare frontalmente la porta di Chichizola grazie a quei 10 metri fatti in avanti tra il centrocampo e la difesa ospite. A proposito delle due punte. Giocare con due spilungoni è possibile, soprattutto se interpretano come devono il modulo. Giocare a due significa stare vicini, guardare continuamente il compagno di reparto e muoversi di conseguenza, se uno va incontro l’altro va in profondità e così via.

In questo modo il Modena è arrivato immediatamente a loro sia dalla difesa che dal centrocampo. Nel primo tempo si ricordi un lancio in profondità di Palumbo per il movimento di Abiuso, ad esempio. Insomma, tutto questo per dire che il momento della concretezza è arrivato, magari un pizzico in ritardo ma meglio tardi che mai. Il vestito del 3-5-2 è ideale per il Modena e non esclude, volendo, la presenza di un trequartista in un modulo che può diventare 3-5-1-1, tanto per intenderci. Se dal mercato dovesse arrivare un difensore in più, allora da qui in avanti Paolo Bianco potrà lavorarci assiduamente.