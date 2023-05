Modena, la quota salvezza è stata raggiunta Tesser e i suoi ragazzi possono festeggiare

di Alessandro Troncone

Ora sì. Quanta attesa, quanta sofferenza (a tratti) ma il pericolo è sempre stato tenuto a debita distanza e questo è il merito più grande che abbia avuto il Modena. La nave è stata portato in porto, i canarini possono ora dirsi salvi, nonostante sia stato necessaria anche qualche calcolo aritmetico di troppo relativo ad eventuali classifiche avulse da chiamare in causa se il Modena avesse chiuso il campionato a 45 punti con il Cosenza e le altre che le stanno sotto ma non è servito, perchè i gialli sono favoriti da questi fattori.

La realtà dei fatti racconta che la sconfitta del Brescia a Parma ha scatenato la festa dell’ambiente, la permanenza in B è cosa ormai fatta a due giornate dal termine di un campionato lunghissimo ed intenso, soprattutto per il Modena. Mai concretamente nelle acque fangose della classifica, mai in crisi da un punto di vista di coerenza, neppure quando la panchina di Tesser poteva essere messa in discussione ad inizio stagione, con quella serie negativa che avrebbe indotto chiunque a riflettere su di un futuro differente. E invece, il Modena c’è sempre stato.

Nel bene e nel male, nelle vittorie pragmatiche con avversari sulla carta superiori, nelle sconfitte pesanti e inaspettate ma che hanno saputo sempre insegnare qualcosa. Hanno insegnato a rialzarsi, perchè la B è qualcosa di molto vicino ad un cecchino implacabile, esistono infiniti esempi di formazioni cadute e mai più capaci di riprendersi nonostante la qualità degli acquisti fatti. Con la prerogativa principale del suo allenatore, la forza del collettivo, i canarini ce l’hanno fatta. Hanno avuto il destino nelle mani, un po’ come successo lo scorso anno. C’era un obiettivo all’epoca, c’era anche quest’anno. E sono stati portati a casa. Potrebbe sembrare ’risultatisimo’ (e un pizzico lo è) ma per provare a costruire qualcosa di ambizioso negli anni, è necessario porre le basi e non esistono basi più solide se non quelle dei risultati ottenuti. Per sognare, ci sarà tempo.