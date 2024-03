Modena, l’altra classifica. Il ritorno dice terz’ultimi

In questi giorni, le analisi sui numeri maturati nel girone di ritorno dal Modena, si sprecheranno. Al netto delle prestazioni positive secondo Paolo Bianco, disegno a volte giusto mentre in altre circostanze è stato altrettanto giusto sottolineare che alcuni limiti i canarini faticano a lasciarseli alle spalle, ci sono sempre le statistiche a supportare una o più tesi. Partiamo da quella generale.

Nel girone di ritorno, il Modena sarebbe terz’ultimo in classifica. Appena 8 punti conquistati in 9 partite, solo Cittadella e Lecco hanno fatto peggio (rispettivamente 3 e 1), ma i veneti sono in caduta libera con 7 sconfitte consecutive alle spalle e i lombardi vivono da inizio stagione con perenni turbolenze tra panchina e dirigenza.

Il dato più sorprendente, se così si vuole chiamarlo, è quello che riguarda la casella delle vittorie: una, con il Parma. E risale alla fine di gennaio. La seconda vittoria delle ultime 16 partite risale, addirittura, al 2 dicembre nel derby con la Reggiana disputato al Braglia. Molto poco, troppo poco.

L’incapacità di vincere non è mai da sottovalutare, spesso racconta di una debolezza mentale o di una inefficienza in fase realizzativa. In effetti, la media dei gol messi a segno non ha mai visto la sua curva impennarsi nell’arco del campionato, ma ha sempre mantenuto un equilibrio intorno al gol a partita o poco più, in particolare nell’ultimo periodo. Pur riconoscendo che il Modena in zona playoff c’è sempre stato sin dalla prima giornata, non si può non considerare il percorso recente decisamente sotto le aspettative e la classifica cortissima ora mette tutti sull’attenti. Sabato arriva un avversario, la Feralpisalò, che, sulla carta, possiede un valore tecnico inferiore a quello della formazione di Bianco ma che all’andata ha imbrigliato il Modena e che in questo girone di ritorno ha comunque fatto due punti in più rispetto ai gialli, subendo anche 4 reti in meno e segnando ugualmente (13 a 13). Manco a dirlo, il successo è sempre la medicina migliore e, paradossalmente, farebbe quasi dimenticare i numeri degli ultimi due mesi e metterebbe al riparo da eventuali agganci o sorpassi. La sensazione, nonostante tutto, è che con una dozzina di punti il Modena possa centrare l’obiettivo e una buona dose di questi saranno da ricercare tra Feralpi, Cittadella, Bari e Ternana, i prossimi quattro incontri tutti alla portata. Per ribaltare i numeri e per raddrizzare i giudizi. Pure loro avrebbero bisogno di un certo equilibrio.