Modena, l’analisi di Zaro: "Ogni punto è stato sudato"

"Il Modena come il mio Sudtirol dello scorso anno? Me lo auguro. Pensando a cosa abbiamo raggiunto alla fine del nostro campionato". Beh, non sarebbe male, inutile negarlo. Probabilmente il Modena può puntare ad essere quel tipo di outsider dietro ai top team della B, in questo senso Giovanni Zaro sa bene come si potrebbe fare. Il difensore canarino si dice soddisfatto del percorso intrapreso fin qui dai gialli, anche la classifica sta rispecchiando i valori: "I punti che abbiamo ce li siamo guadagnati tutti sul campo – ha raccontato – non veniamo da partite nelle quali abbiamo rubato qualcosa o, al contrario, portato a casa punti che non ci spettavano. Magari qualche episodio ha girato a nostro favore, ma anche a sfavore. La nostra classifica è giusta, abbiamo fatto un ottimo inizio di campionato e l’obiettivo è proseguire su questa strada. Sicuramente la prestazione con la Sampdoria non è stata positiva, l’abbiamo rivista e capito gli errori commessi, siamo consapevoli si potesse fare qualcosa in più ma vanno dati i meriti anche agli avversari. Ora si ricaricano le pile, abbiamo due derby di fila, la testa va al Parma e poi penseremo alla Reggiana".

Al Tardini il Modena si presenterà da imbattuta in trasferta, mentre qualcosa continua a non quadrare in casa dove sono arrivate le tre sconfitte stagionali. Un bel biglietto da visita, comunque, con sui mettersi in gioco contro la compagine più forte della B, al momento: "Le nostre sconfitte, se analizzate, sono diverse – ha continuato – con Palermo e Venezia sono state fatte buone prestazioni. Coi rosanero addirittura in inferiorità numerica. A Parma sarà una grande partita, loro meritano di essere dove sono, è la squadra da battere. Poi la Reggiana, sono partite che quasi si giocano durante la settimana per la pressione che c’è, l’importante sarà rimanere equilibrati, tranquilli, in modo tale da arrivare al giorno della partita e avere le energie sufficienti per affrontarla". Tra l’altro, per Zaro, il derby con la Reggiana sarà una primissima volta con la maglia del Modena. Nel 2019 era assente nella formazione di Zironelli che perse in casa di misura con quella di Alvini, il derby di ritorno invece non si giocò causa pandemia. Nell’anno di Tesser, naturalmente, non c’era perché passato al Sudtirol. Nel frattempo i canarini si sono allenati ieri allo Zelocchi, sempre da monitorare le condizioni degli acciaccati, Gerli e Strizzolo quasi sicuramente non ce la faranno. In tema di nazionali, l’under 20 di Bonfanti ha strappato il successo a Doncaster con l’Inghilterra nel Torneo Elite.