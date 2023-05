Modena, lezione per il futuro Difesa troppo fragile

L’anno del ritorno in B, il primo per il Modena targato Rivetti, sta per andare in archivio e come ogni nuova esperienza vanno tirate le somme e capire cosa potrà servire per il futuro.

È stato detto più di una volta, ne sono stata testimonianza decisiva i numeri maturati, la squadra di Tesser non ha più fatto vedere quel dna difensivo che invece ha contraddistinto l’anno della promozione.

I 52 gol subiti rappresentano un quadro da posizioni ben più calde di classifica, basti pensare che il Benevento retrocede con 46 reti incassate, la Spal con 50 e il Perugia, terzultimo ma ancora in vita, anch’esso con 50 reti al passivo. Peggio del Modena ha fatto il Brescia con 55, il Cosenza ha fatto come i canarini e infatti queste ultime due si giocheranno, quasi certamente, i playout. In più, il Modena ha perso lo stesso numero di partite delle due squadre già retrocesse, 16.

La maglia del campionato va al Perugia con 19, poi a 16 ci sono i canarini, Brescia e Ternana, la Reggina è a 17. Questo è senza dubbio l’aspetto tecnico sul quale la squadra che verrà dovrà lavorare, in altre stagione il rischio di trovarsi in acque più burrascose, con questi numeri, sarebbe stato molto alto.

Per far fronte a tale inconveniente, quest’anno, gli uomini di Tesser sono stati bravi a strappare qualche vittoria molto pesante in più rispetto agli avversari e basti pensare a quella col Cagliari in casa o a quella di Parma all’andata, senza dimenticare Brescia e Perugia forse le due più importante in chiave salvezza. I numeri difensivi hanno, però, compromesso la possibilità di giocarsi quel piccolo sogno playoff maturato nelle ultime settimane.

Ma, un po’ come uno studente che pensa di poter essere promosso studiando solo a maggio, anche il Modena più di questo non avrebbe potuto fare visto quanto fatto in precedenza.

Nell’era dei tre punti, le 12 vittorie hanno consentito la tranquillità. Le troppe sconfitte e i tanti gol concessi, hanno fatto sì che un posto nei playoff rimanesse desiderio da riporre nel cassetto e da rispolverare, chissà, l’anno prossimo.

