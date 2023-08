Modena, Maglie da Gioco 20/21 con un Sapore Antico

Di Alessandro Bedoni

"C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico..." Prendiamo indegnamente in prestito il primo verso de L’aquilone di Giovanni Pascoli per parlare della presentazione delle maglie da gioco del Modena, firmate dalla New Balance, per la stagione 202324 che per i canarini inizierà ufficialmente domani sera a Marassi con la gara di Coppa Italia contro il Genoa. Sì, diciamolo, casacche nuove ma dal sapore antico, con il grande colletto che richiama le maglie canarine degli anni sessanta, indossate ininterrottamente dalla stagione 196061 alla 196768 (con due anni nella massima serie), prima che ricominciassero a comparire negli anni successivi colletti girocollo o a V. Prima di entrare nei particolari, il modesto parere del cronista è che siano tutte (casa, trasferta e terza maglia) piuttosto belle. Diversa dal solito la loro presentazione, avvenuta on line, curata sotto la direzione di Mattia Rivetti e scandita dallo stesso slogan della campagna abbonamenti, "la nostra città, la nostra maglia". E questo senso di appartenenza della squadra di calcio alla realtà modenese di tutti i giorni è stata sottolineata da testimonial del tutto inediti. Una volta tanto non hanno posato con le nuove divise i calciatori o modelli ingaggiati per l’occasione, ma le persone di Modena: commercianti, artigiani, tifosi, tutti con il denominatore comune dell’amore verso la squadra della propria città, con il loro lavoro quotidiano, nell’occasione, svolto davanti all’obiettivo con addosso la maglia dei propri beniamini.

La campagna è stata realizzata dal fotografo Filippo Florindo e dal videomaker (c’è anche un contributo video) Nicolò Faietti, a loro volta modenesi doc. Le tre casacche, la prima gialla bordata di blu, la seconda ‘reverse’ e la terza completamente bianca con richiami in oro (cromia inedita ma accattivante) hanno come novità il simbolo di Modena nel retro del colletto e del canarino gommato, in rilievo, sulla parte anteriore. Il main sponsor, a testimonianza dello stretto legame tra il presidente onorario Romano Sghedoni e il Modena Calcio, sarà ancora Kerakoll, che ha rinnovato l’impegno con un biennale. Conferma anche del gruppo Sau con il logo sul retro della casacca, così come del marchio dello Studio Appari sui calzoncini. Novità invece sulla manica, con la new entry della Reflexallen di Renzo Gibellini.

Tutte aziende del territorio ad accentuare questo concetto di modenesità. Per quel che riguarda la numerazione e la grafia dei nomi sul retro delle casacche, dovrebbe essere confermato il font già visto nella scorsa stagione, che è lo stesso che il Modena ha adottato per il suo marchio. Andando su particolari più squisitamente tecnici, va detto che la New Balance ha fornito al Modena delle maglie tecnologicamente avanzatissime, realizzate con un tessuto traspirante in mesh integrato che permette una asciugatura rapida grazie al sistema NB DRY che facilita la rimozione dell’umidità dal corpo. La società ha comunicato, e questo farà certamente piacere ai tifosi, che le nuove maglie sono già disponibili per l’acquisto on line, e da mercoledì prossimo 16 agosto saranno acquistabili anche nello store ufficiale della società in viale Monte Kosica.