Modena, manca ancora qualcosa Ma il bicchiere resta mezzo pieno

Partiamo dalle cose positive che, al termine del pareggio a reti bianche sulla Spal, la classifica certifica al Modena. Ovvero l’aver guadagnato un punto sia sulla zona playoff (ora a meno 2 dai 46 punti di Pisa e Reggina) che su quella playout, più 7 sulle 37 lunghezze del Cittadella. Numeri che confortano, ma che allo stesso tempo lasciano un briciolo di amarezza per un successo mancato che avrebbe potuto far fare alla truppa di Tesser quel famoso ‘saltino’ che avrebbe aperto orizzonti più suggestivi.

Non si vuole certo correre il rischio di essere incontentabili, anche perchè l’obiettivo che la proprietà si era posto all’inizio della stagione è davvero a pochissimi metri e sarebbe comunque un ottimo risultato. Con i 44 punti messi sinora in carniere la salvezza non è ancora matematica, ma possiamo dire che se non è già blindata poco ci manca, soprattutto in funzione del fatto che i gialloblu continuano ad avere dieci squadre alle proprie spalle, formazioni che, al netto delle gare che interesseranno i canarini, nelle ultime quattro giornate daranno vita a ben nove scontri diretti. Già il primo maggio, quando il Modena sarà impegnato in laguna contro il Venezia, si giocheranno ad esempio Spal-Perugia e Brescia-Cosenza, senza contare che il Cittadella, la squadra che al momento è al quintultimo posto a quota 37, sempre lunedì avrà un compito quanto meno problematico sul campo di un Bari lanciatissimo ed euforico dopo la vittoria di ieri a Pisa.

Tornando a questa situazione a metà tra soddisfazione e pizzichi di rimpianto dei gialli e con quattro gare da giocare, due al Braglia ed altrettante fuori casa, è quasi d’obbligo la considerazione che la squadra di Tesser, nell’arco di questo campionato, ha quasi sempre viaggiato in posizioni che andavano dal nono al dodicesimo posto, e quindi tutto sommato è come sempre la classifica che certifica numericamente il valore di una compagine. Però, anche senza tema di essere tacciati di troppo ottimismo, uno dei biglietti per una post season che rappresenterebbe l’autentica ciliegina sulla torta di una stagione comunque assolutamente positiva, è ancora a portata di mano. Allora viviamo questi ultimi 360 minuti che ci separano dalla fine di queste intensissime 38 giornate guardando partita dopo partita. Già il match di lunedì prossimo a Venezia ci darà le prime risposte. Sarà una gara che rappresenterà per i lagunari, reduci dalla goleada di ieri a Terni, un match ball per una salvezza anticipata. Stesso discorso per il Modena, che con un risultato positivo blinderebbe ancora di più la sua permanenza in B. Se poi si centrasse l’ennesima impresa corsara, beh, tutti pronti ad inseguire un piccolo ma importante sogno.

Alessandro Bedoni