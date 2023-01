Modena, Marsura parte e Mosti rimane

Questione di priorità e non ce ne dovrebbero essere altre in queste ultime 24 ore di mercato. Alle quali il Modena è arrivato senza progetti di colpi last minute anche perchè è il contesto in cui i canarini si sono trovati a non lasciare troppo margine di manovra. Il tema delle cessioni di Mosti e Marsura ha un po’ rallentato le ultime settimane di trattative e va ricordato a fondo il regolamento delle liste.

La lista ’over’ (che entro questa sera dovrà essere chiusa, obbligatoriamente, con 18 giocatori nati entro il 31 dicembre 1998) al momento vede un eccesso e porta il nome di Marsura, proprio perchè l’attaccante nelle recenti partite è stato lasciato fuori per questo motivo. Preso Strizzolo, posto per Marsura non ne è rimasto, oltre al fatto che la seconda avventura modenese non sia andata come nei migliori sogni. Tant’è, tra ieri ed oggi il Modena sta tentando di chiudere il trasferimento all’Ascoli, unico club di B ad aver continuato a monitorare la situazione ma che fosse una cosa da ultimi giorni era abbastanza prevedibile. Così come era abbastanza intuibile che il nome di Giuseppe Mastinu (31 anni, centrocampista del Pisa) fosse in realtà il più classico dei tentativi dei toscani di collocare un giocatore in uscita a poche ore dal gong. L’entourage del giocatore, lo stesso di Gargiulo, ha parlato coi canarini ma non sarebbe un amore destinato a nascere così, all’improvviso.

E l’amore non è nato nemmeno tra il Pordenone e Nicola Mosti. Per quanto insistente, il corteggiamento dei ramarri non ha dato gli esiti sperati e il trequartista (inutilizzato anche a Terni) è addirittura destinato a rimanere a Modena anche nella seconda parte della stagione, sinonimo del fatto di quanto sia difficile vendere, a gennaio, i giocatori che in qualche modo si è scelto di non far rientrare nel progetto. E così, a meno di clamorose sorprese, il mercato del Modena si chiuderà con la cessione di Marsura e la lista over, a sua volta, sarà chiusa con la permanenza (quasi certa) di Mosti. Senza la possibilità di un ultimo colpo, a meno che non fosse under (la cui lista è invece illimitata). Ancora 24 ore di attesa, ma non sarà evidentemente trepidante.

Alessandro Troncone