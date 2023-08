Modena, Nardini promuove il nuovo mister "Bianco scelta vincente, farà parlare i fatti"

di Alessandro Bedoni

Fiumalbo Se sei tifoso del Modena e già che c’eri con la casacca gialloblu hai giocato 125 volte in campionato, puoi certamente parlare dei gialli con cuore e cognizione di causa. Riccardo Nardini, oggi 40enne, ha fatto volentieri una chiacchierata con noi nel fresco della sua Fiumalbo.

Nardini, subito una cosa. Non è che ha voglia di giocare ancora...

"No, ho smesso, do una mano come tecnico ai ragazzi della Veloce di Fiumalbo. Ah, ho letto che si è dimesso il ct Mancini, se in Nazionale avessero bisogno sono qui...".

Lei ha amato sempre tanto il Modena che negli anni in cui giocava alla Reggiana alla domenica, il sabato veniva al Braglia per vedere i gialli...

"Eh, sono un caso unico... Ma a Reggio nessuno ha mai avuto da ridire. Perchè per ogni maglia ho sempre dato il 110 per cento sul campo e anche in granata l’ho sempre fatto".

Parliamo del Modena di oggi. Immaginiamo che abbia visto la gara di coppa di venerdì a Marassi

"Certo. Per me quella dei gialli è stata una grande prestazione, fare tre gol al Ferraris contro una squadra di categoria superiore non è una cosa da poco. Mi direte che però ne hanno presi quattro, va bene. E’ ovvio che qualcosa da registrare c’è, è calcio d’agosto nel bene e nel male. Ma, aggiungo, in serie B mica ti trovi contro ogni sabato dei Retegui...".

Secondo lei il Modena farà ancora qualcosa sul mercato?

"Chi di dovere farà le valutazioni del caso. Ma io penso che la squadra sia già a posto così, hanno fatto sinora una buona campagna acquisti. Se poi ci sarà qualche opportunità last minute, credo che non se la lasceranno sfuggire. Ma senza svenarsi, questa società ha le idee chiare ed è lungimirante".

La scelta di Bianco?

"Allora, potrei essere di parte perchè Paolo è un amico, abbiamo giocato insieme a Catania e già allora si vedeva che il suo futuro sarebbe stato quello di tecnico. Al di là dell’amicizia, vi dico che tutti gli allenatori che ha avuto se lo sono sempre portato dietro, prima da giocatore poi da collaboratore tecnico, perchè oltre ad essere un ottimo calciatore è una grandissima persona. Seria, che sa quello che vuole, e che soprattutto fa parlare i fatti. Per me il Modena ha fatto una scelta oculata, poi è ovvio che nel nostro mondo contano sempre i risultati, ma io sono certo che Paolo farà molto bene".

Lei aveva addosso la maglia del Modena in quella brutta serata di Novara che sancì la retrocessione in C del Modena...

"Era una buona squadra, che non percepiva una vicinanza della società. Peccato, se Bergodi fosse arrivato prima ci saremmo salvati, lui ha pagato quella retrocessione più di tutti, avendo ben poche colpe. Però alla fine io dico che se quella sera è stato l’inizio della bufera per il Modena, ben vengano questi temporali. se quando c’è da ricostruire da zero arrivano personaggi di valore come Sghedoni prima e Rivetti poi. Ed ora il Modena è di nuovo dove merita di essere".