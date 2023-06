Modena, non solo Allegri: da Rossi a Conte Tutti i maestri di mister Paolo Bianco

’Giochista’ come Roberto De Zerbi o ’risultatista’ come Massimiliano Allegri? Se Paolo Bianco riuscirà a mixare le migliori qualità dei due tecnici con i quali ha collaborato nelle ultime quattro stagioni, tre con De Zerbi fra Sassuolo e Shakhtar Donetsk, una con Allegri nella Juventus, diventerà un grande allenatore. Il nuovo tecnico del Modena è tutto da scoprire avendo avuto solo un paio di esperienze in Serie C fra Siracusa e Sicula Leonzio. Nella sua lunga carriera di calciatore, grintoso difensore, ha invece conosciuto 29 allenatori, incluso Allegri a Cagliari in A nel 2008-09, di tutte le filosofie calcistiche. Esperti e concreti come Nedo Sonetti, a Catania e a Cagliari, emergenti e innovativi come Fulvio Pea, allievo di Mourinho al Sassuolo, Pasquale Marino a Catania, Marco Giampaolo a Cagliari ed Eusebio Di Francesco a Sassuolo, ma poi incapaci di confermarsi.

Di sfuggita ha avuto pure Antonio Conte nell’Atalanta nel 2009-10, quando gli allenatori della Dea furono quattro: Angelo Adamo Gregucci, Conte, Valter Bonacina e Bortolo Mutti, ex del Modena per averlo guidato nel 2006-07 e nel 2007-08 sempre in altalena con Daniele Zoratto, sostituendolo nella prima stagione e venendone sostituito nella seconda. Al debutto nel calcio professionistico, nel 1995-96 con il Foggia in B gli allenatori di Bianco erano due, Delio Rossi e Beniamino Cancian. Rossi, tornato quest’anno al Foggia dopo una carriera che lo ha visto anche alla guida di Lazio, Fiorentina e Bologna, all’epoca non aveva ancora il patentino di prima categoria e gli era stato affiancato Cancian, già allenatore del Modena nel 1976-77 in B. Di Cancian si diceva un gran bene ma non funzionò e dopo 13 turni venne sostituito con Umberto Pinardi.

Bianco ha avuto altri allenatori transitati sulla panchina del Modena, come Gianfranco Bellotto al Treviso e per un breve periodo Alberto Malesani al Sassuolo, che si erano alternati alla guida della squadra gialloblù nel 2003-04, prima Malesani poi Bellotto, senza riuscire ad evitarne la retrocessione in B. Poi, sempre al Treviso ma in C1 Maurizio Viscidi, che nel 2005-06 prese il posto di Stefano Pioli per restituirglielo dopo tre partite, tutte perse. Anche a Treviso Viscidi durò poco, rimpiazzato da Corrado Orrico, l’inventore della ’gabbia’. Bianco ha avuto anche l’attuale allenatore della Primavera gialloblù Paolo Mandelli, al Sassuolo nel finale del campionato cadetto 2010-11, dopo Arrigoni e Gregucci. Mauro Sandreani a Treviso e Gianfranco Colomba a Cagliari del Modena sono stati solo calciatori. La speranza in città è che Bianco riesca a fare decisamente meglio dei suoi tecnici che l’hanno preceduto sulla panchina gialloblù.

Rossano Donnini