Modena, notte da derby Col Parma un Braglia da A

di Alessandro Troncone

Un girone fa, il Modena seppe riscrivere la storia in uno dei momenti più alti della sua stagione. Al ’Tardini’ non si vinceva da poco meno di 40 anni e, per giunta, quel derby da tre punti fu primo colpo di reni in una settimana nella quale i canarini riuscirono a rimediare ai deludenti risultati precedenti. Una bella congiunzione astrale, una di quelle giornate che sono destinate ad entrare nella cartella ’ricordi indelebili’ salvata sul computer e da riaprire ogni volta che lo si ritiene opportuno. Che Modena-Parma abbia un fascino tutto suo lo dimostra anche il fatto il ’Braglia’ andrà vicino ad una cornice di pubblico da ben altri palcoscenici, saranno superate le 10.000 unità e da Parma arriveranno oltre 2.000 sostenitori. Si giocherà di sera, e anche questo fa sempre un certo effetto. I più ambiziosi potrebbero vederlo come un match chiave per un posto nei playoff, posto che il Modena è tornato ad osservare da vicino ma sappiamo bene che questo non è, oggi, l’obiettivo primario. A detta di Tesser, mancano ancora tra i 4 e i 5 punti per festeggiare la salvezza e poi godersi il finale di stagione, punti ancora da conquistare, punti ancora da sudare così come fatto a Perugia. E non c’è Parma che tenga nella testa del tecnico, contro chiunque il suo Modena andrà alla ricerca dei passi che servono per avvicinarsi al traguardo, seppur la situazione appaia tutto sommato serena. A proposito di Perugia, la trasferta umbra qualche piccola conseguenza l’ha lasciata in eredità ed è molto probabile che Tesser porti alcuni cambiamenti alla formazione titolare. Ci sono giocatori da ’ricaricare’, il primo dovrebbe essere Renzetti (reduce da due gare consecutive da titolare) e, se Ponsi avrà recuperato totalmente dall’infortunio alla caviglia, toccherà a lui. Conferme, solidissime, per Silvestri, Pergreffi e Oukhadda. Un turno di riposo anche per uno tra Armellino e Magnino (il primo più del secondo) il cui posto sarà preso da Ionita con Duca da giocare come arma a gara in corso per i suoi strappi a centrocampo. Da valutare le condizioni di Falcinelli, l’adduttore ha dato qualche problema a Perugia, difficile però che Tesser rinunci a lui così come a Tremolada, i quali supporteranno il ritorno da titolare di Davide Diaw. Dopo gare condite da antidolorifici, Strizzolo potrà un attimo rifiatare. È una notte da godere, è un altro appuntamento con la storia. E quando si tratta di derby (compresi quelli dello scorso anno) il Modena è bravo pure a tingerla di gialloblù modenese. È arrivato il momento di divertirsi.

IL LEGAME. Il Modena Volley sarà ospite stasera allo stadio ’Braglia’. Al termine del riscaldamento pre gara la Valsa Group sfilerà in campo con la Coppa Cev conquistata in Belgio. Ci sarà anche lo scambio di maglia tra i due capitani gialloblù.