Modena, Nuove Maglie 2023-24 dal Design Tradizionale

Classicità e continuità: le nuove maglie del Modena, edizione 2023-24, non si discosteranno dai tratti caratteristici dello sponsor tecnico New Balance e, almeno stando alle indiscrezioni, saranno improntate a pantoni e design nel segno della tradizione. Gialla la prima, blu la seconda e bianca la terza: questo dovrebbe essere l’ordine dei kit della nuova annata che, per il secondo anno consecutivo, verranno griffati dall’azienda statunitense, partner di Stone Island e che ha un contratto triennale con il club canarino, sino al 2025.

Le bordature blu della prima maglia saranno visibili soprattutto sul colletto, nei pressi del quale peraltro due dovrebbero essere le novità significative, entrambe sul retro, vale a dire la presenza dello stemma della città di Modena – cioè lo scudo con la croce azzurra in campo giallo – e la scritta "Dai gialli", un invito a non mollare mai insomma. Questi ultimi fregi dovrebbero essere presenti in tutte e tre le divise (home, away e third, per usare il linguaggio del merchandising), caratterizzando così in maniera peculiare i kit stagionali.

Stando a quanto trapela, la meno classica delle tre maglie sarà la terza, che avrà bordature color oro, non esattamente tradizionali ma che potrebbero renderla un vero e proprio cult per i tifosi. New Balance nella corrente stagione vestirà, tra le altre, il Porto e il Cardiff City (nella Championship inglese), ma non più la Roma, che ha concluso il contratto con un diverso sponsor tecnico.

l.l.