Modena, occasione Cotali Il difensore ora è libero

di Alessandro Troncone

La via della gioventù. Che fa rima con sostenibilità, futuribilità, programmazione, chi più ne ha più ne metta.

Non ci si discosta troppo da quelle che sono le idee della famiglia Rivetti, ancor più sottolineate dalle recenti dichiarazioni del presidente, Carlo. No a voli pindarici (come era già stato detto alla vigilia dello scorso campionato) ma step by step, pensando dapprima a costruire un contorno adatto ai sogni e alle ambizioni. Tornando alla parola d’ordine, gioventù, l’attesa per la firma di Paolo Bianco è ormai essa stessa la firma, parafrasando Lessing, scrittore decisamente visionario in tema di frasi ad effetto. Nel frattempo, il Modena ha iniziato a mettere il mirino su potenziali giocatori da regalare al tecnico esordiente e uno di questi è Matteo Cotali (in foto).

Difensore, esterno di sinistra (era inevitabile che i canarini interevenissero sulle fasce) il 26enne di Brescia ha chiuso il suo rapporto con il Frosinone vincendo il campionato ma arrivando alla scadenza naturale del contratto. Per cui, trattasi di giocatore libero e, in quanto tale, Davide Vaira non ha perso tempo fiutando l’affare e fiondandosi su di lui nonostante il Frosinone abbia provato a prolungare il contratto. Il nome di Cotali accostrebbe quello di Ponsi sull’out di sinistra, ovvio che su Renzetti verranno fatte tutte le riflessioni del caso e, per questo, il futuro dell’ex Chievo sembra più lontano da Modena ad oggi.

Tuttavia, l’ex Frosinone può ricoprire anche il ruolo di centrale e si propone come figura duttile nella rosa modenese. Un piccolo ringiovanimento del reparto, sempre per tornare alla parola ’gioventù’. Decisamente più marcata quando si pensa che il Modena le sue scommesse su alcuni ragazzi le ha già fatte e con loro si presenterà ai nastri di partenza.

A partire da chi in casa c’era già, Thomas Battistella, tornato ad allenarsi costantemente sul finire della stagione dopo l’infortunio al crociato e il classe 2001 sarà a disposizione dal ritiro estivo. Così come l’altro 2001 anch’egli sbocciato nella Carrarese, Kleis Bozhanaj, terminata l’avventura in Toscana con 5 reti e 3 assist. Poi, c’è il ritorno di Abiuso dall’esperienza alla Pergolettese, piuttosto prolifica per il 2003 che ha realizzato 7 reti alla sua prima annata coi grandi. Infine, e questo è forse uno dei più attesi, riecco il rientro di Guiebre dall’anno di successi con la maglia della Reggiana, riportata in B. Non c’è più l’eredità di Azzi da raccogliere, ma il Modena ora ha un giocatore pronto da valorizzare. Mentre Modena città attende anche nomi sostanziosi dal mercato che tornerà a vivere tra un mese circa, Modena società ha iniziato a pensare a come lavoare in maniera sostenibile.