Modena, oggi il destino è nelle tue mani

L’appetito, si dice, vien mangiando. Senza voler scomodare la parola "playoff" (da utilizzare con estrema parsimonia), il Modena si trova di fronte ad una torta tutta da gustare. Non solo una fetta, ma tutta. Con un successo Tesser farebbe il pieno, mettendo praticamente in archivio il discorso salvezza e aprendo, contemporaneamente, una porta verso un finale di stagione che avrebbe un senso diverso. E poi, è un derby.

Dettaglio che al Modena sembra piacere molto considerando quanto i canarini siano stati e siano ancora bravi a non sbagliarne nemmeno uno tra l’anno scorso e quest’anno. Gli scongiuri del caso sono, naturalmente, ammessi. Il campo racconta di una squadra che appare in buonissima condizione, l’infermeria si è svuotata (ad eccezione di Poli e Battistella), anche Falcinelli è tornato abile e dunque tornerà anche dal 1’ sulla trequarti, prendendo il posto di Ionita impiegato in quella posizione con il Parma. Squadra esperta ed affidabile, Tesser ha intrapreso questa via nell’ultimo mese e difficilmente la abbandonerà proprio in questo momento, quello clou. Davide Diaw garantisce la profondità che la Spal lascerà, gli uomini di Oddo appaiono leggermente più quadrati ma la fase difensiva è ancora tutta da rivedere e nel gioco lungo il Modena troverà occasioni importanti con la velocità dell’attaccante. Servito, manco a dirlo, da Tremolada, non solo alla ricerca di assist ma anche di gol pesanti. Se si parla di esperienza, nulla dovrebbe cambiare a centrocampo dove Gerli dirigerà la regia e Armellino e Magnino completeranno il reparto, attenti alla fase difensiva ma propositivi quando si tratterà di supportare l’attacco. Vero che Cittadini è rientrato e ora è completamente a disposizione, altrettanto vero è che la coppia Silvestri-Pergreffi ha di fatto risollevato il dato dei gol subiti nelle ultimi tre partite e Tesser non toccherà nulla in tal senso, nemmeno sugli esterni dove saranno confermati Renzetti e Oukhadda, davanti a Gagno.

Tutto nelle mani del Modena, oggi più che mai. La possibilità di mettere il mattone decisivo sulla salvezza (traguardo dichiarato e mai abbandonato) e la voglia di sognare un ultimo miglio da film. Perché, in fondo, sognare è la cosa più semplice da fare, anche la più bella. Tra palco e realtà non c’è distanza, tutto dipende dalle ambizioni. Ed essendo quel playoff (ora la utilizziamo la parola) lì ad un passo, beh...

Alessandro Troncone