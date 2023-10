Modena Ora si può spiccare il volo

Se fossimo di fronte ad un seminario di filosofia, saremmo quasi di fronte ad un dubbio amletico: difesa a 3 o difesa a 4? C’è chi ci perderebbe il sonno. Tuttavia, proprio perché si tratta di pura filosofia, è un dibattito che lascia il tempo che trova soprattutto dal punto di vista di un allenatore. Paolo Bianco sa bene che se vuol sfruttare le potenzialità di Guiebre e Oukhadda la strada da intraprendere è quella di Brescia e, volendo ragionare ad ampio raggio, il modulo con un doppio trequartista può aprire ad una visione offensiva diversa, fresca, chissà più prolifica rispetto a quanto visto fino a questo momento. Se, al contrario, il tecnico vorrà ricercare qualche risposta, anche in chiave difensiva dal gioco degli esterni e dal miglioramento delle mezze ali di centrocampo, allora si tornerà al rombo. Ci offriamo tra i sostenitori della prima via, per cui nel 3-4-2-1 di quest’oggi è possibile che addirittura Bianco proponga Tremolada e Palumbo in coppia alle spalle di un’unica punta che può essere Nicholas Bonfanti. A quel punto, diventa logico pensare ad un attaccante vero, supportato dalle geometrie di due giocatori simili ma diversi al tempo stesso e non a Manconi, tanto per citarne uno. Così facendo, a centrocampo servirebbe una diga e sarebbe composta da Gerli e Magnino, con gli esterni di cui abbiamo già ampiamente parlato ad occupare le corsie laterali. Ballottaggio Guiebre-Cotali ma è ordinaria amministrazione. Dietro ci sarebbe la conferma del terzetto visto a Brescia, con Riccio, Zaro e Pergreffi davanti a Riccardo Gagno. Unico indisponibile è Gargiulo, il quale si rivedrà probabilmente per la fine del 2023 e ciò lascia pensare a quanta sfortuna questo ragazzo abbia avuto nell’ultimo anno con la maglia del Modena. Sarebbe facile definirlo ’esame’, lo sono praticamente tutti. Il successo del Rigamonti ha alleggerito il peso delle responsabilità canarine. E il Modena, oggi, può volare alle spalle di chi si è candidato a vincere il campionato. Insomma, male non sarebbe mettersi lì prima di Catanzaro.